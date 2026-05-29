Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські пілоти вже навчаються на винищувачах Gripen

29 травня 2026, 08:07
Українські пілоти вже навчаються на винищувачах Gripen
Фото: Getty Images
Швеція готує масштабне розширення програми навчання.
Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку на шведських винищувачах Gripen. Восени цього року програма навчання буде суттєво розширена.
 
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
 
За словами шведського міністра, поява літаків Gripen на озброєнні Збройних сил України стане "новою главою в історії повітряної оборони" країни. Україна не просто отримує авіацію, а створює сучасні повітряні сили, які здатні вести бойові дії та адаптуватися до найсуворіших умов.
 
"Навчання українських пілотів та технічного персоналу вже триває і буде розширено восени цього року. Літаки Gripen C/D можуть бути сумісними з такими видами озброєння, як IRIS-T, AMRAAM та ракети великої дальності Meteor. Йдеться про літаки, озброєння, навички та технічне забезпечення", – зазначив Пол Йонсон.
 
Глава оборонного відомства Швеції уточнив, що передачу винищувачів планують розпочати на початку наступного року. Це відбудеться одразу після ухвалення необхідних рішень та отримання офіційних дозволів. Загалом Швеція планує пожертвувати Україні 16 винищувачів Gripen C/D. Крім того, українська сторона планує закупити до 20 нових літаків Gripen E/F для розбудови своїх майбутніх військово-повітряних сил. Мета цієї співпраці – якнайшвидше зміцнити обороноздатність України зараз і закласти основу для модернізації ВПС на найближчі десятиліття.
 
"Сильніші українські повітряні сили зменшать простір для російської агресії та зроблять Європу безпечнішою", – резюмував міністр.

 

війна в Українівинищувачіросія окупанти

Останні матеріали

Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється