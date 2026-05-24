Українські військові знову атакували Краснодарський край

Уражено один із головних нафтових терміналів рф і кораблі в Новоросійську.

23 травня й у ніч на 24 травня сили оборони України уразили низку важливих об'єктів у рф, зокрема нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї, кораблі на військово-морській базі "Новороссийск", а також склади боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Telegram.

За інформацією командування, українські військові завдали удару по нафтоналивному причалу терміналу "Таманьнефтегаз", який є одним із головних експортних нафтових об'єктів росії у Чорноморському регіоні. Він забезпечує транспортування до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік і його використовують для потреб російської армії.