Українські військові знову атакували Краснодарський край
24 травня 2026, 13:43
Уражено один із головних нафтових терміналів рф і кораблі в Новоросійську.
23 травня й у ніч на 24 травня сили оборони України уразили низку важливих об'єктів у рф, зокрема нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї, кораблі на військово-морській базі "Новороссийск", а також склади боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Telegram.
За інформацією командування, українські військові завдали удару по нафтоналивному причалу терміналу "Таманьнефтегаз", який є одним із головних експортних нафтових об'єктів росії у Чорноморському регіоні. Він забезпечує транспортування до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік і його використовують для потреб російської армії.
Також Україна атакувала пункти управління БПЛА росіян у Бєлгородській, Курській областях рф і Донецькій області України, склади зберігання боєприпасів і пально-мастильних матеріалів у Криму й Луганській області. У Курській області під удар потрапило скупчення російських військових поблизу селища Волфинського.
Окрім цього, 23 травня на військово-морській базі "Новороссийск" у Краснодарському краї рф сили оборони України уразили сторожовий корабель "Пытливый" і ракетний катер на повітряній подушці. Наслідки атаки уточнюють.