Українсько-американська промоутерська компанія повідомила скільки зібрала на благодійних концертах протягом року

Ні для кого не секрет, що в цій війні кожен долучається до допомоги Україні і бореться на своєму фронті. Так, українсько-американська промоутерська компанія MoLoKo спільно з командами українських артистів та партнерами ZvUk і Artlive за 2022 рік провели 36 заходів містами США та Канади, кожен з яких мав у собі благодійну місію допомоги Україні. Загальна сума коштів, які вдалось зібрати та передати в благодійні фонди склала 320 000 доларів. Цей звіт компанія MoLoKo опублікувала нещодавно на свої сторінці в Facebook.

За цей час було організовано масштабні благодійні тури Північною Америкою з гуртами: “Один в каное”, “БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ”, “СКАЙ”, а також організовані концерти та благодійні заходи у яких взяли участь українські артисти Брія Блессінг, Vova Zi Lvova, Всюдисвоя, HARDI, Дарі’я Коломієць, Orest Galitsky , Віктор Гевко та маркетолог Андрій Федорів. Охочих послухати музику і долучитись до збору коштів було багато. Кожне місто зустрічало повними залами, де панувала справжня атмосфера єднання. Адже в цей важкий, доленосний час ми усі прагнемо бути максимально корисними й допомогти Україні на шляху до перемоги.

“Сьогодні, в час неймовірного згуртування українців у всьому світі перед лицем російської загрози, ми продовжуємо робити те, заради чого заснували агенцію MoLoKo в 2013 році - популяризація української культури і музики у Північній Америці. Адже віримо, поки живе українська мова і українська культура - ми непереможні! Щиро дякуємо командам та менеджменту артистів за їхню працю, творчість і послідовну проукраїнську позицію, дякуємо членам команди MoLoKo та волонтерам. Виконуємо свою місію. Кожен на своєму фронті. Все буде Україна!”,- підсумовує 2022 рік Роман Паничевний (засновник комапанії MoLoKo).

Світовий інтерес до України та бажання підтримати її у війні за незалежність конвертувались у повні зали глядачів та числені пожерти. Так для прикладу, в турі “БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ” зібрали на потреби ЗСУ понад $180 000, “Один в каное” зібрали понад $78 000. Всі зібрані кошти було передано у перевірені волонтерські фонди які пізніше трансформували зібрані кошти у різні корисні речі для потреб ЗСУ: Це фонди: Help Heroes Of Ukraine, Serhiy Prytula Charity Foundation, Повернись живим, United24, Благодійний фонд Сергія Жадана, Unity of Ukraine, Help Razom.

Лідер гурту Без Обмежень Сергій Танчинець також прокоментував спіпрацю по організації туру: Щиро дякую усій команді за співпрацю!!! Був чудово організований американський тур для БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ! Мав задоволення робити з вами спільну справу. Продовжимо наступного року.

“Безмежна вдячність всім, хто підтримує, донатить і приходить на виступи українських виконавців у США та Канаді. Українські артисти заслуговують на підтримку, заслуговують якісної організації та заповнених залів”, - зазначено на сторінці компанії MoloKo.

Підписуйтеся на сторінки MoLoKo та слідкуйте за анонсами на 2023 рік, який обіцяє бути ще більш насиченим.