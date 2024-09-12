Український бізнес наймає більше жінок та підлітків на тлі дефіциту робочої сили – Reuters

Через війну росії в Україні йде скорочення робочої сили.

Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади і звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Оскільки мільйони людей, переважно жінки та діти, втекли від війни за кордон, а сотні тисяч чоловіків були мобілізовані в, криза робочих місць може поставити під загрозу економічне зростання і повоєнне відновлення.

За даними Національного банку України, з моменту вторгнення рф в лютому 2022 року Україна втратила понад чверть своєї робочої сили.

За даними опитування, проведеного Міністерством економіки серед понад 3000 компаній, майже 60% підприємств заявили, що їхньою головною проблемою є пошук кваліфікованих працівників.

"Ситуація справді критична", - сказала директорка зі сталого розвитку металургійної компанії, де числиться порядка 45 000 осіб, Тетяна Петрук.

За її словами, на підприємстві відкрито близько 4000 вакансій.

Reuters поговорило з представниками дев'яти українських компаній, від великих промислових фірм до роздрібних груп та дрібних приватних підприємців. Всі вони заявили, що нестача персоналу та зростаюча невідповідність навичок є великими проблемами.

Компанії заявляють, що вони змінюють методи підбору персоналу та ведення бізнесу, автоматизують роботу, проводять ротацію існуючого персоналу та розширюють посадові інструкції, наймають пенсіонерів та пропонують більше пільг, особливо молодим працівникам.

Їм також довелося підвищити заробітну платню. Середня місячна заробітна плата зараз становить близько 20 000 гривень порівняно із приблизно 14 500 гривень рік тому.

"Спостерігається помітний відхід від гендерних та вікових упереджень при відборі кандидатів, оскільки роботодавці коригують критерії для залучення необхідних співробітників, - заявили у Київській школі економіки. - Ця тенденція поширюється і на бізнес, де частка жінок-підприємців суттєво зростає", - додає директорка підприємства.

Центральний банк заявив, що галузі, в яких переважають чоловіки, найбільше страждають від нестачі кадрів.

Будівельний сектор, транспорт, гірничодобувна промисловість та інші постраждали через військову мобілізацію віком від 25 до 60 років. Щоб економіка продовжувала працювати, уряд надає критично важливим компаніям повну чи часткову відстрочку.

У секторах енергетики та виробництва зброї 100% працівників мають право на відстрочку від призову. У деяких секторах компанії можуть бронювати 50% чоловіків. Але процес отримання відстрочки довгий та складний.

За словами представників деяких підприємств, цього року уряд посилив правила мобілізації, і кількість чоловіків, які надають перевагу неформальній зайнятості, яка дозволяє їм не реєструватися, зросла.

У сільськогосподарській південній Миколаївській області жінок готують до трактористів. Жінки також дедалі частіше працюють водіями трамваїв та вантажівок, шахтарями, охоронцями та складськими робітниками, кажуть компанії.

"Ми пропонуємо навчання та роботу жінкам з мінімальним досвідом роботи", - каже Любов Українець, директор з персоналу компанії "Сільпо", що входить до Fozzy Group.

У компанії працюють шість жінок-водіїв вантажівок, і компанія дедалі активніше набирає жінок на інші посади, де раніше переважали чоловіки, включаючи вантажників, обробників м'яса, пакувальників та охоронців.

Частка жінок-співробітників зростає у таких галузях, як виробництво сталі. Петрук сказав, що жінки-співробітники становлять близько 30-35% робочої сили Метінвесту, і тепер компанія наймає жінок на деякі підземні роботи.

Компанії та економісти очікують, що проблеми на ринку праці збережуться. Роботодавці звертають увагу на молодь, пропонуючи навчання, досвід роботи та цільові пакети пільг.

"Сільпо" найактивніше наймає підлітків на початкові посади в супермаркетах та запустило спеціалізовану програму стажувань для студентів.

Оператор мобільного зв'язку Vodafone переробив свою молодіжну програму, надавши можливість приблизно 50 підліткам у 12 містах здобути свій перший досвід роботи.

"Ми хочемо запропонувати цій молодій аудиторії перший повноцінний досвід офіційної роботи. Ще одна мета - сформувати кадровий резерв", - сказала Ілона Волошина з Vodafone Retail.

Уряд та закордонні партнери запустили кілька програм, які допомагають українцям перекваліфікуватися.

"Ми надаємо можливість кожній людині за рахунок держави здобути нову професію, затребувану на ринку праці, або підвищити свій професійний рівень", - зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.