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ПОЛІТИКА

Україну не влаштовує погляд США на контрнаступ – Politico

13 квітня 2023, 11:16
Україну не влаштовує погляд США на контрнаступ – Politico
Українські посадовці вважають, що США вкотре недооцінюють можливості ЗСУ.

В Україні засмучені витоком США щодо оцінки контрнаступу, де йдеться про те, що Україні вдасться отримати "скромні територіальні здобутки".

Про це повідомляє Politico.

Зокрема, українські високопосадовці розповіли журналістам, що засмучені витоком "цілком таємної" лютневої оцінки, яка свідчить про те, що Україна отримає лише "скромні територіальні здобутки" від запланованого контрнаступу.

Газета The Washington Post, яка повідомила про цей документ у понеділок, заявила, що він є частиною витоку секретних даних американської розвідки про війну в Україні, Китаї, Ізраїлі та інших гарячих точках світу.

Київ же заявляє, що документ свідчить про те, що США вкотре недооцінюють можливості Збройних сил України.

Так, людина, яка контактує з високопоставленими чиновниками в Києві заявила, що "ті ж самі люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, зараз зливають шкідливу і не менш безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу".

Журналісти також цитують представника українського оборонного відомства.

"Є люди, які продовжують сумніватися щодо військових шансів України в контрнаступі, але ми довели, що всі вони помиляються", – заявив представник Міноборони.

За його словами, прогнози щодо шансів України "не відповідають дійсності".

"Це дає нам підстави для підозр щодо того, наскільки серйозно США підтримують цілі України з повного витіснення росії з країни", – зазначив він.

Джерело в українському уряді заявило, що такі настрої широко поширені в Кабміні.

Усі співрозмовники ЗМІ говорили анонімно, щоб детально розповісти про чутливі внутрішні дискусії в Україні.

У Politico вважають, що ці коментарі дають зрозуміти, що США та Україна не настільки синхронізовані, як стверджують обидві країни через 14 місяців війни.

"Це також може свідчити про зменшення довіри між Вашингтоном і Києвом напередодні вирішальних кількох місяців бойових дій, які можуть диктувати хід війни з росією. Оскільки росія контролює 20 відсотків території України, є надія, що контрнаступ, навіть при зменшенні поставок, змусить московські війська і найманців покинути країну, в яку вони вторглися", – йдеться у матеріалі.

СШАвитік данихконтранаступ

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