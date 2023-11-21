Уряд Британії попередили, що тисячі біженців з України можуть втратити дах над головою – The Guardian

Уряд закликають виділити додаткове фінансування, щоб уникнути проблеми.

Як показало дослідження британського Червоного Хреста, тисячі сімей українських біженців цієї зими ризикують залишитися без даху над головою і вчетверо частіше опиняються на вулиці, ніж інші родини у Великій Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

Уряд закликали виділити додаткове фінансування для українських сімей, щоб запобігти різкому зростанню бездомності.

У звіті йдеться, що до кінця цього фінансового року 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на допомогу безпритульним. Це на 13% більше, ніж у 2022-2023 роках. За прогнозами, майже 5000 із цих сімей зіткнуться з так званою "основною бездомністю", наприклад, опиняться на вулиці, тимчасово проживатимуть у знайомих або ж у гуртожитках.

Дослідники виявили, що українські родини наражаються на набагато більший ризик стати бездомними, ніж інші сім'ї у Великій Британії. Українці наражаються на особливий ризик через, зокрема, мовний бар'єр і труднощі в пошуках на ринку житла.

Наразі понад 192 тисячі українців прибули за двома основними державними програмами: Homes for Ukraine і Ukraine Family Scheme. У першій британські сім'ї приймають біженців, у другій – вони приєднуються до родичів, які проживають у Сполученому Королівстві.

Серед ключових рекомендацій для запобігання кризі бездомності серед українців називають: