Уряд Британії попередили, що тисячі біженців з України можуть втратити дах над головою – The Guardian
Як показало дослідження британського Червоного Хреста, тисячі сімей українських біженців цієї зими ризикують залишитися без даху над головою і вчетверо частіше опиняються на вулиці, ніж інші родини у Великій Британії.
Про це повідомляє The Guardian.
Уряд закликали виділити додаткове фінансування для українських сімей, щоб запобігти різкому зростанню бездомності.
У звіті йдеться, що до кінця цього фінансового року 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на допомогу безпритульним. Це на 13% більше, ніж у 2022-2023 роках. За прогнозами, майже 5000 із цих сімей зіткнуться з так званою "основною бездомністю", наприклад, опиняться на вулиці, тимчасово проживатимуть у знайомих або ж у гуртожитках.
Дослідники виявили, що українські родини наражаються на набагато більший ризик стати бездомними, ніж інші сім'ї у Великій Британії. Українці наражаються на особливий ризик через, зокрема, мовний бар'єр і труднощі в пошуках на ринку житла.
Наразі понад 192 тисячі українців прибули за двома основними державними програмами: Homes for Ukraine і Ukraine Family Scheme. У першій британські сім'ї приймають біженців, у другій – вони приєднуються до родичів, які проживають у Сполученому Королівстві.
Серед ключових рекомендацій для запобігання кризі бездомності серед українців називають:
- продовження виплат британцям на третій рік дії програми Homes for Ukraine. Ці виплати здійснювали упродовж перших двох років дії схеми, але на третій рік їх не запланували;
- підтримка місцевої влади у вигляді надання гарантій орендної плати або схем застави орендної плати, щоб допомогти українцям отримати доступ до ринку приватного орендованого житла;
- збільшення житлової допомоги, яка використовується для розрахунку ставок, відповідно до ринкових.