Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уряд Британії попередили, що тисячі біженців з України можуть втратити дах над головою – The Guardian

21 листопада 2023, 20:17
Уряд Британії попередили, що тисячі біженців з України можуть втратити дах над головою – The Guardian
Фото: ukrep.be
Уряд закликають виділити додаткове фінансування, щоб уникнути проблеми.

Як показало дослідження британського Червоного Хреста, тисячі сімей українських біженців цієї зими ризикують залишитися без даху над головою і вчетверо частіше опиняються на вулиці, ніж інші родини у Великій Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

Уряд закликали виділити додаткове фінансування для українських сімей, щоб запобігти різкому зростанню бездомності.

У звіті йдеться, що до кінця цього фінансового року 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на допомогу безпритульним. Це  на 13% більше, ніж у 2022-2023 роках. За прогнозами, майже 5000 із цих сімей зіткнуться з так званою "основною бездомністю", наприклад, опиняться на вулиці, тимчасово проживатимуть у знайомих або ж у гуртожитках.

Дослідники виявили, що українські родини наражаються на набагато більший ризик стати бездомними, ніж інші сім'ї у Великій Британії. Українці наражаються на особливий ризик через, зокрема, мовний бар'єр і труднощі в пошуках на ринку житла.

Наразі понад 192 тисячі українців прибули за двома основними державними програмами: Homes for Ukraine і Ukraine Family Scheme. У першій британські сім'ї приймають біженців, у другій – вони приєднуються до родичів, які проживають у Сполученому Королівстві.

Серед ключових рекомендацій для запобігання кризі бездомності серед українців називають:

  • продовження виплат британцям на третій рік дії програми Homes for Ukraine. Ці виплати здійснювали упродовж перших двох років дії схеми, але на третій рік їх не запланували;
  • підтримка місцевої влади у вигляді надання гарантій орендної плати або схем застави орендної плати, щоб допомогти українцям отримати доступ до ринку приватного орендованого житла;
  • збільшення житлової допомоги, яка використовується для розрахунку ставок, відповідно до ринкових.
біженціБританіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Політика
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 23:40
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Технології
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 15:53
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца
Cуспільство
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца "Про війну" актуальна для України і через 200 років – Г'ю Сміт
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 12:41
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Політика
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 23:46
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Політика
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 17:30
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Політика
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 14:09
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 12:00
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Політика
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Переклад iPress – 19 листопада 2023, 23:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється