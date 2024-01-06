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Уряд Польщі готовий домовитися з фермерами про припинення блокади кордону з Україною

06 січня 2024, 14:35
Уряд Польщі готовий домовитися з фермерами про припинення блокади кордону з Україною
Фото: rbc.ua
Міністр Секерський підпише угоду з фермерами в рамках програми "Ошукане село".

У суботу в Жешуві міністр сільського господарства Чеслав Секерський підпише угоду з фермерами в рамках програми "Ошукане село", аби ті припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика".

Про це пише видання Rzeczpospolita.

За інформацією видання, угода створить позитивну динаміку, яка дозволить польським автоперевізникам у майбутньому зняти блокування з усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Секерський надасть письмові гарантії виконання трьох вимог, які висунули фермери-протестувальники: субсидії на кукурудзу, непідвищення податків і дешеві кредити.

"Щодо субсидій Польща звернулась до Європейської комісії, щоб отримати схвалення. Водночас скасувати підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм. Гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету", – йдеться в матеріалі.

Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріям ще раніше, однак вони вимагали письмових гарантій. Тож Секерський планує сьогодні, 6 січня, приїхати  до Жешува для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду.

кордонблокадаФуравійна в Україніросія окупанти

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