В Ірані нарахували 12 тисяч загиблих під час протестів проти режиму – ЗМІ

Попередні цифри були значно меншими, при цьому режим приховує будь-які свідчення щодо цього злочину.

В Ірані мова може йти вже про 12 тисяч загиблих внаслідок масштабних антиурядових протестів, які тривають вже 16 днів.

Про це повідомляє Iran International.

Видання опублікувало заяву від редакційної колегії під назвою "Вбивство 12 000 іранців не буде поховане в мовчанні". В заяві стверджується, що кількість жертв придушення протестів в Ірані величезна, але режим блокує інформацію про реальні масштаби репресій.

"Відключення Інтернету, порушення зв'язку, закриття ЗМІ та залякування журналістів і свідків вказують на одну мету: не допустити, щоб величезний історичний злочин став відомим", - сказано в заяві.