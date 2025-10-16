Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Ірландії в центрі для біженців зарізали 17-річного українця

16 жовтня 2025, 17:31
Скриншот / RTE News
Ймовірно, він посварився з іншим підлітком
В ірландському Дубліні внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний український підліток. Ще одного хлопця та жінку шпиталізували з травмами.
 
Про це пишуть Irish Times та Irish Independent.
 
Відомо, що інцидент стався напередодні, 15 жовтня, у житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.
 
Агентство у справах дітей та сімей Tusla підтвердило, що це був житловий заклад на півночі Дубліна, який надає цілодобовий догляд і приймає людей, які шукають міжнародного захисту.
 
На місці події перебували й інші люди — підлітки та дорослі, — але їм вдалося втекти. У поліції розповіли, що прибули в житловий комплекс невдовзі після 11:00. Там виявили серйозно пораненого підлітка чоловічої статі — попри зусилля медиків, він помер на місці.
 
Нині тіло підлітка відправили на розтин. Після нього вирішуватимуть, як розслідувати справу.
 
Ще одного підлітка чоловічої статі — теж іноземця — заарештували на місці, але відразу ж відправили в лікарню з порізами. Його життю нічого не загрожує. Згодом до лікарні з незначними пораненнями також доставили жінку.
 
Нині правоохоронці встановлюють обставини інциденту, зокрема те, чи був перед цим конфлікт. RTE вказує, що поліцію викликали після сварки між двома підлітками — одного з України й іншого з Африки. Жінка, яка теж зазнала поранення, мовляв, є працівницею, яка намагалася втрутитися та зупинити бійку.
 
Зараз також намагаються зв’язатися з родичами загиблого, які можуть перебувати за кордоном.
