В Ізраїлі заявили про проникнення на територію країни літаків зі сторони Лівану

Ізраїльські військові зазначили, що інцидент стався нещодавно, проте дата не уточнюється.

Силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.



Про це повідомляє прес-служба Цахал.

Два з трьох літаків, які порушили повітряний простір Ізраїлю, впали на півночі країни.

"Нещодавно три літаки проникли на територію Ізраїлю з Лівану. Один був перехоплений групою ППО Цахал, а два інші впали в районі на півночі", - зазначається у заяві.

Також у прес-службі ізраїльської Армії оборони додали, що захід завершено, й обставини події вивчаються.