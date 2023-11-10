В Ізраїлі заявили про проникнення на територію країни літаків зі сторони Лівану
Силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.
Про це повідомляє прес-служба Цахал.
Два з трьох літаків, які порушили повітряний простір Ізраїлю, впали на півночі країни.
"Нещодавно три літаки проникли на територію Ізраїлю з Лівану. Один був перехоплений групою ППО Цахал, а два інші впали в районі на півночі", - зазначається у заяві.
Також у прес-службі ізраїльської Армії оборони додали, що захід завершено, й обставини події вивчаються.