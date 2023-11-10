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В Ізраїлі заявили про проникнення на територію країни літаків зі сторони Лівану

10 листопада 2023, 19:51
В Ізраїлі заявили про проникнення на територію країни літаків зі сторони Лівану
Фото: opk.com.ua
Ізраїльські військові зазначили, що інцидент стався нещодавно, проте дата не уточнюється.

Силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

Про це повідомляє прес-служба Цахал.

Два з трьох літаків, які порушили повітряний простір Ізраїлю, впали на півночі країни.

"Нещодавно три літаки проникли на територію Ізраїлю з Лівану. Один був перехоплений групою ППО Цахал, а два інші впали в районі на півночі", - зазначається у заяві.

Також у прес-службі ізраїльської Армії оборони додали, що захід завершено, й обставини події вивчаються.

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