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ПОЛІТИКА

У ПВК "Вагнер" за декілька місяців війни загинуло до 20 тисяч новобранців – британська розвідка

21 липня 2023, 11:15
У ПВК
Так, схема вербування в'язнів за "Проєктом К" досягла свого піку на початку 2023 року, і за нею найняли щонайменше 40 тисяч чоловіків.

Британська розвідка припускає, що у лавах ПВК "Вагнер" у війні проти України за кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих в'язнів.

Про це повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що найближчими днями ПВК "Вагнер", найімовірніше, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом.

Так, схема вербування в'язнів за "Проєктом К" досягла свого піку на початку 2023 року, і за нею найняли щонайменше 40 тисяч чоловіків.

У розвідці вважають, що значна кількість помилуваних засуджених, ймовірно, прийме пропозицію продовжити службу у ПВК як професійні контрактники. Тим часом, Міноборони росії перебрало на себе вербувальний конвеєр "Вагнера" у тюрмах.

У Британії додають, що кінець цієї схеми знаменує собою важливу віху в історії "Вагнера" та війни росії в Україні. Так, солдати, надані "Проєктом К", дозволили росії захопити Бахмут - один з небагатьох її нещодавніх успіхів.

"Проєкт перетворив ПВК "Вагнер" на організацію, яка минулого місяця кинула прямий виклик владі президента путіна. Він також знаменує собою один з найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії: протягом кількох місяців було вбито до 20 000 засуджених новобранців", - зазначають аналітики.

Найманців "Вагнера" відправляли на найважчі ділянки фронту в Україні та у найкривавіші битви. У їхніх лавах були як професійні найманці, так і мобілізовані з в'язниць, яких використовували як гарматне м'ясо.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що наші захисники вбили близько 21 тисячі найманців та поранили ще 80 тисяч.

Проте після того, як лідер ПВК Євген Прігожин здійснив провальну спробу державного перевороту в росії, його з найманцями мали відправити у білорусь. Туди вже прибуло декілька тисяч вояків.

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