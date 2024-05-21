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ПОЛІТИКА

Швеція реформує призовну систему для ефективної оборони від росії

21 травня 2024, 18:12
Швеція реформує призовну систему для ефективної оборони від росії
Фото: sverigesradio.se
Американські та європейські військові намагаються зміцнити свої сили, щоб стримувати росію, відповідь Швеції полягає в тому, щоб призивати до армії лише найздібніших.

Щоб протистояти й стримувати експансіоністську москву, США і багато найближчих сусідів росії намагаються залучити достатню кількість новобранців для посилення своїх збройних сил. На відміну від Швеції, де щороку збройні сили відмовляють тисячам юнаків і дівчат у службі. Як найновіший член НАТО, Швеція робить ставку на те, що найкращий спосіб зміцнити свою оборону від російської агресії — це укомплектувати свої збройні сили найкращими військовослужбовцями країни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Всі юнаки й дівчата у Швеції повинні пройти військову службу, але суворе тестування відбирає найкращих з-поміж решти. Військова служба, що триває до 15 місяців, залежно від посади, вважається престижною, і призовники змагаються за місця. Після цього вони стають резервістами країни на 10 років, або до досягнення 47 років. 

Відбір у Швеції базується на фізичній і розумовій підготовці, тестах на IQ і мотивації до служби. Проблеми зі здоров'ям, такі як алергія, астма або екзема, можуть відсіяти новобранців. 

Сьогодні Швеція може мобілізувати близько 66000 військовослужбовців, в тому числі близько 12000 резервістів і понад 2000 охоронців, порівняно з 850000 чоловіків і жінок у розпал холодної війни в 1960-х роках. Метою є збільшення чисельності активних сил до понад 100000 до 2030 року.

"Вторгнення москви в Україну несподівано нагадало Європі про необхідність утримувати значні боєздатні армії. Представники європейської розвідки заявляють, що росія очікує конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття і має на меті створити постійну армію чисельністю 1,5 мільйона осіб до кінця 2026 року", — пише газета.

Жорстока війна на виснаження в Україні показала, що масові армії все ще мають значення, особливо у багаторічних війнах, сказав Ян Джоел Андерссон, старший аналітик і експерт з питань переозброєння в Інституті досліджень безпеки Європейського Союзу. 

Нагадаємо, Європа хоче побудувати потужнішу оборонну промисловість. Вторгнення рф в Україну вивело Європу зі стану самозаспокоєння щодо військових витрат. 

Після того, як оборонні бюджети були скорочені протягом десятиліть після розпаду СРСР, війна знову активізувала зусилля Європи з розбудови власних військових виробничих потужностей і майже порожніх арсеналів. 

війнаШвеціяоборонаросія загроза

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