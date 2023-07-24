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В СБУ назвали імена окупантів, які розстрілювали автівки з мирними людьми у Бучанському районі

24 липня 2023, 17:11
В СБУ назвали імена окупантів, які розстрілювали автівки з мирними людьми у Бучанському районі
Фото: Укрінформ
Під підозрою – 11 російських військових, які зупинили автівки та відкрили вогонь по людях.

Одинадцятьом російським окупантам було повідомлено про підозру у розстрілі автомобілів з мирними мешканцями у Бучанському районі.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

Як стало відомо, слідчі ідентифікували 11 військовослужбовців 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії збройних сил рф, які розстріляли цивільні автомобілі з мирними мешканцями.

"Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За даними слідства, у лютому-березні 2022 року російські військовослужбовці, озброєні вогнепальною зброєю та бойовою технікою, здійснювали фільтраційні заходи в окупованому селі Мотижин і на його околицях. Пересуваючись на броньованій техніці із позначкою "V", вони відкрили вогонь по двох цивільних автомобілях з мирними мешканцями поблизу ландшафтного парку в Мотижині, а також на вулиці Шевченка в самому населеному пункті", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Там також додали, що в обох випадках люди намагалися виїхати із зони бойових дій в сторону Житомирської траси.

"Транспортні засоби рухалися на зустріч ворожій техніці та не мали жодних ознак приналежності до Сил оборони України. Коли автомобілі зупинилися, військовослужбовці країни-агресора без попередження відкрили по них прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів від вогнепальних поранень загинули шестеро цивільних громадян. Тривають заходи щодо встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних", – зазначено у заяві.

За інформацією СБУ, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Алєксандр Рибас. А безпосередньо виконували його вказівку:

  • лейтенант Сєргєй Тіхонькіх;
  • сержант Валєх Ємінов;
  • сержант Антон Бурьонок;
  • молодший сержант Дмітрій Галсанов;
  • молодший сержант Владіслав Матвєєв;
  • єфрейтор Роман Ігумнов;
  • єфрейтор Захар Пєтров;
  • рядовий Геннадій Плотніков;
  • рядовий Ніколай Бушуєв;
  • військовослужбовець Трофім Іванов.
СБУрозстрілБучавійна в Україніросія окупанти

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