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ПОЛІТИКА

У США стрімко зростають продажі зошитів для екзаменів – викладачі борються зі ШІ

26 травня 2025, 17:33
У США стрімко зростають продажі зошитів для екзаменів – викладачі борються зі ШІ
Фото: businessofwork.blogs.xerox.com
За даними WSJ, дедалі більше студентів використовують штучний інтелект для виконання навіть простих завдань.

Продажі традиційних зошитів із пустими сторінками та синіми обкладинками різко зросли в американських університетах на тлі масового використання студентами штучного інтелекту для виконання навчальних завдань. Викладачі дедалі частіше повертаються до письмових іспитів, аби змусити студентів мислити самостійно та уникати списування за допомогою ШІ.

Як повідомляє The Wall Street Journal, продажі екзаменаційних зошитів за останні два навчальні роки зросли на понад 30% у Техаському університеті A&M, майже на 50% в Університеті Флориди та на 80% у Каліфорнійському університеті в Берклі.

Найбільший виробник таких зошитів у США — компанія Roaring Spring Paper Products з Пенсильванії — виготовляє кілька мільйонів штук щорічно, ціна одного примірника — лише 23 центи (приблизно 10 гривень). Після падіння продажів у 2020–2021 роках через пандемію і дистанційне навчання, попит на продукцію компанії нині відновлюється — саме завдяки прагненню університетів протидіяти "ШІ-шахрайству".

За даними WSJ, дедалі більше студентів використовують штучний інтелект для виконання навіть простих завдань — від розв’язання математичних прикладів до написання есе. Це змусило викладачів повертатися до старих, але надійних форматів: письмових іспитів та усних відповідей.

Утім, не всі викладачі однозначно підтримують цей тренд. Частина з них вважає, що замість повної заборони ШІ, варто вчити студентів ефективно використовувати ці інструменти, оскільки вони стануть невід’ємною частиною професійного життя. Проте поки що — папір і ручка залишаються найбільш надійною гарантією чесності в академічному процесі.

СШАстудентиштучний інтелект

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