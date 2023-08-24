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ПОЛІТИКА

В Україні у 2024 році мають відбутися вибори попри війну – сенатор США

24 серпня 2023, 10:10
В Україні у 2024 році мають відбутися вибори попри війну – сенатор США
Shutterstock
Слід зазначити, що найближчі вибори в Україні є парламентськими. Уже 2024 року в Україні мають відбутися президентські вибори.

Сенатор Сполучених Штатів Америки (США) від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні в 2024 році мають відбутися вибори, незважаючи на введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення рф.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На прес-конференції в Києві американський сенатор у своєму зверненні до президента України Володимира Зеленського висловив думку, що окрім відбиття повномасштабної військової агресії з боку росії, українській стороні також слід у 2024 році провести вибори.

"Я хочу, щоб у цій країні пройшли вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилася", - заявив він.

Також сенатор США Грем зазначив, що у минулому Україна "була дуже корумпованою". Він додав, що Штати "уважно стежать за зброєю та коштами", які передають нашій країні, і не бачать порушень у розподілі цієї допомоги.

"Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народі. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме - провести вибори 2024 року", - сказав американський політик.

Також Грем зізнався, що "вражений тим, що зробили ви та ваша країна", та наголосив, що Штати "продовжать боротися, щоб вам надходило озброєння, щоб ви могли виграти війну".

Слід зазначити, що найближчі вибори в Україні є парламентськими. Їх проведення заплановано на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом.

Також уже 2024 року в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

СШАвиборивійна в Україні

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