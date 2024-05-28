Венозний та артеріальний тромбоз — які бувають та в чому принципова різниця

Тромбоз — це серйозна патологія, яка порушує кровотік у судинах і може призводити до вкрай негативних наслідків. Він є патологічним результатом фізіологічного процесу згортання крові, який у нормі необхідний людині для зупинки кровотечі. Тромбоз виникає, якщо формування тромбу відбувається через патологічні зміни.

Наприклад, причиною може стати тромбофілія — стан, при якому спостерігається гіперкоагуляція крові без реальних підстав для цього. Формується велика кількість тромбів, які призводять до появи симптоматики. Також причиною можуть стати варикозне розширення вен чи патології серцево-судинної системи. Тому для призначення коректного лікування необхідно пройти діагностику — це можна зробити у приватних лабораторіях (наприклад, Ескулабі). Тільки так можна встановити точний діагноз.

При цьому має значення не тільки причина, але й вид тромбозу. Захворювання розділяють на артеріальний і венозний тромбоз.

Який буває венозний тромбоз

Це тип тромбозу, коли тромб закриває просвіт вени будь-якого калібру. Частіше за все зустрічаються наступні варіанти:

Тромбоз глибоких вен. Часто виникає при вимушеній іммобілізації, коли людина не рухає нижніми кінцівками. Тоді в глибоких венах можуть формуватись сгустки. Тромбоз ворітної вени. Виникає через захворювання жовчного міхура чи підшлункової залози (холецистит, холецистопанкреатит). Може стати наслідком раку підшлункової. Клінічно проявляється порушеннями функції печінки. Тромбоз ниркових вен. Страждає функція нирок через погіршення в них кровообігу. Тромбоз яремної вени. Причиною його появи може стати інфекційний або онкологічний процес, вживання наркотиків. Як наслідок, часто формується тромбоемболія та ураження диску зорового нерва. Тромбоз судин венозного синусу головного мозку. Цю патологію відносять до рідкісних видів інсульту, коли тромб порушує кровотік у судинах твердої мозкової оболонки.

Також лікарі виділяють два синдроми, теж пов'язаних із венозним тромбозом:

синдром Бадда-Кіарі — відбувається тромбоз печінкової та нижньої порожнистої вени, через що можуть виникати асцит, збільшення печінки та постійний біль;

синдром Педжета-Шретера — у пахвовій чи підключичній вені виникає тромбоз, через який блокується кровотік у глибоких венах плеча.

Оскільки тромби частіше за все формуються саме в венах, тромбоз вважається розповсюдженою венозною патологією. Він викликає яскраву клінічну картину, але не призводить до швидкого ураження тканин.



Що таке артеріальний тромбоз

Артеріальний тромбоз частіше за все патогенетично є тромбоемболією. Часто він проявляється:

у вигляді інсульту (блок мозкових артерій);

у вигляді інфаркту міокарда (перекриття коронарних артерій).

Також тромби в артеріях можуть формуватись після трансплантації органів. Вони призводять до ішемії та швидкого ураження тканин.