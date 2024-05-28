Венозний та артеріальний тромбоз — які бувають та в чому принципова різниця
Тромбоз — це серйозна патологія, яка порушує кровотік у судинах і може призводити до вкрай негативних наслідків. Він є патологічним результатом фізіологічного процесу згортання крові, який у нормі необхідний людині для зупинки кровотечі. Тромбоз виникає, якщо формування тромбу відбувається через патологічні зміни.
Наприклад, причиною може стати тромбофілія — стан, при якому спостерігається гіперкоагуляція крові без реальних підстав для цього. Формується велика кількість тромбів, які призводять до появи симптоматики. Також причиною можуть стати варикозне розширення вен чи патології серцево-судинної системи. Тому для призначення коректного лікування необхідно пройти діагностику — це можна зробити у приватних лабораторіях (наприклад, Ескулабі). Тільки так можна встановити точний діагноз.
При цьому має значення не тільки причина, але й вид тромбозу. Захворювання розділяють на артеріальний і венозний тромбоз.
Який буває венозний тромбоз
Це тип тромбозу, коли тромб закриває просвіт вени будь-якого калібру. Частіше за все зустрічаються наступні варіанти:
- Тромбоз глибоких вен. Часто виникає при вимушеній іммобілізації, коли людина не рухає нижніми кінцівками. Тоді в глибоких венах можуть формуватись сгустки.
- Тромбоз ворітної вени. Виникає через захворювання жовчного міхура чи підшлункової залози (холецистит, холецистопанкреатит). Може стати наслідком раку підшлункової. Клінічно проявляється порушеннями функції печінки.
- Тромбоз ниркових вен. Страждає функція нирок через погіршення в них кровообігу.
- Тромбоз яремної вени. Причиною його появи може стати інфекційний або онкологічний процес, вживання наркотиків. Як наслідок, часто формується тромбоемболія та ураження диску зорового нерва.
- Тромбоз судин венозного синусу головного мозку. Цю патологію відносять до рідкісних видів інсульту, коли тромб порушує кровотік у судинах твердої мозкової оболонки.
Також лікарі виділяють два синдроми, теж пов'язаних із венозним тромбозом:
- синдром Бадда-Кіарі — відбувається тромбоз печінкової та нижньої порожнистої вени, через що можуть виникати асцит, збільшення печінки та постійний біль;
- синдром Педжета-Шретера — у пахвовій чи підключичній вені виникає тромбоз, через який блокується кровотік у глибоких венах плеча.
Оскільки тромби частіше за все формуються саме в венах, тромбоз вважається розповсюдженою венозною патологією. Він викликає яскраву клінічну картину, але не призводить до швидкого ураження тканин.
Що таке артеріальний тромбоз
Артеріальний тромбоз частіше за все патогенетично є тромбоемболією. Часто він проявляється:
- у вигляді інсульту (блок мозкових артерій);
- у вигляді інфаркту міокарда (перекриття коронарних артерій).
Також тромби в артеріях можуть формуватись після трансплантації органів. Вони призводять до ішемії та швидкого ураження тканин.