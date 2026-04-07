Венс про мир в Україні: Орбан та Трамп сприяють припиненню війни

Орбан знову заявив про готовність прийняти можливий саміт щодо мирних переговорів із росією.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що США "не подобається" війна в Україні, і "ми хочемо, щоб вона припинилася", додавши, що це виявилося значно складніше, ніж очікувалося.

Про це інформує The Guardian.

"Питання в тому, як її зупинити. І відповідь — не в тому, щоб політики виступали перед мікрофонами, били себе в груди й демонстрували жорсткість, коли на війну йдуть чужі діти; це робиться через послідовну дипломатію", — заявив Венс.

За словами Венса, Орбан "краще за будь-кого допоміг нам зрозуміти, що потрібно українцям і що потрібно росіянам для досягнення миру". Венс також додав, що Орбан разом із Трампом є "двома лідерами, які зробили найбільше, щоб фактично припинити цей руйнівний конфлікт".

"Віктор відіграв важливу роль у цьому, тому президент і запитав його про саміт у Будапешті, адже, якщо ми колись зберемо цих лідерів разом, це ідеальне місце — місто справжньої державності, яке показало готовність бути позитивною силою для миру", — додав віцепрезидент.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поїздка Венса до Будапешта має на меті підтримати партію Орбана "Фідес" на парламентських виборах. Зазначалося, що віцепрезидент США виступить на передвиборчому мітингу прем’єра Угорщини.