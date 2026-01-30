Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Відсутність глави Пентагону на зустрічі НАТО викликала занепокоєння союзників – Politico

30 січня 2026, 09:59
джерело Instagram Pete Hegseth
Піт Ґегсет не поїде на зустріч керівників оборонних відомств НАТО.

Міністр оборони США Піт Ґегсет не поїде на зустріч керівників оборонних відомств НАТО, яка запланована на 12 лютого в Брюсселі - замість нього Штати представить його заступник з політичних питань Елбрідж Колбі.

Про це повідомляє Politico.

Це вже другий випадок підряд, коли високопосадовець CША пропускає важливі консультації в межах Альянсу, що викликає занепокоєння союзників щодо ролі США у євроатлантичній безпеці.

За даними джерел, наближення Ґегсета до пропозицій про скорочення американської військової присутності в Європі та зміна Національної стратегії оборони США, у якій пріоритети зміщено в бік захисту власної території та протистояння Китаю, можуть пояснювати його відсутність на міністерській зустрічі НАТО.

Елбрідж Колбі, який має представляти США у Брюсселі, відомий як один із авторів нової стратегії Міністерства війни США, що переглядає традиційну роль Вашингтона у Європі. Колбі також виступає за більшу відповідальність європейських союзників у протидії безпековим викликам на континенті.

На думку експертів та колишніх представників НАТО,відсутність Ґегсета на таких заходах у критичний час - негативний сигнал, який ставить під сумнів відданість США Альянсу, особливо на тлі загострень у трансатлантичних відносинах.

Ґегсет вже раніше пропускав важливі зустрічі НАТО. Аналогічно нещодавно вчинив держсекретар США Марко Рубіо - він не поїхав на засіданні міністрів закордонних справ НАТО в грудні 2025 року, делегувавши участь своїм заступникам.

