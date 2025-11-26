Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Війна в Україні може завершитись до кінця 2025 року – Рютте

26 листопада 2025, 11:29
Війна в Україні може завершитись до кінця 2025 року – Рютте
Але припинення війни та будь-які "мирні плани" не скасують того факту, що рф залишатиметься великою загрозою для Європи.
Війну в Україні дійсно можливо завершити до кінця 2025 року. 
 
Про це в інтерв'ю іспанському виданню El Pais повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте .
 
Рютте зазначив, що війна в Україні може завершитися вже до кінця 2025 року, а сам генсек хоче "зробити все можливе", щоб допомогти президенту США Дональду Трампу "втілити в життя" ідею миру в Україні.
 
"Я повністю поділяю бачення Трампа: ця різанина має припинитися", - заявив він.
 
При цьому Рютте акцентував на втратах, яких зазнає росія. Він нагадав, що зараз понад мільйон російських солдатів ліквідовано або поранено в Україні - при цьому це тільки незворотні втрати рф.
 
"Наразі близько мільйона росіян загинуло або отримало важкі поранення. росія втрачає близько 20 000 солдатів щомісяця. Чи можете ви собі це уявити? 20 000 солдатів на місяць. Це батьки та сини, які гинуть, ледве здобуваючи якусь територію", - сказав він.
 
Рютте також підкреслив, що на тлі таких шалених втрат територіальні здобутки рф вкрай сумнівні. За 2025 рік ціною великих втрат росія захопила приблизно 1% української території.
 
"Вони намагаються взяти Покровськ вже 18 місяців і досі не тримають його повністю під контролем. Більше росіян загинуло, намагаючись взяти це місто, ніж кількість українців, які спочатку там жили", - резюмував він.
 
На питання, чи може мирна угода з Україною вивести рф з категорії загроз Європі Рютте відповів, що попри усі мирні зусилля це неможливо. До того ж для встановлення миру ще доведеться попрацювати. Але росія не перестане бути загрозою.
 
"Ні. росія залишатиметься довгостроковою загрозою ще довго. Якщо російський президент готовий пожертвувати мільйоном своїх громадян за цю помилку виправлення історії, ми повинні бути готові. Ось чому ми повинні витрачати набагато більше на нашу оборону. Мирний план не змінює оцінки росії як довгострокової загрози для Європи", - зазначив генсек НАТО.

 

Марк Рюттевійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Політика
Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 01:45
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
Спорт
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
25 листопада 2025, 17:18
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Політика
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 16:53
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється