Військові аналітики ISW розповіли, чому росія звинувачує Україну у єврейських погромах у Дагестані
Спроби російських чиновників звинуватити в антиєврейських заворушеннях у Дагестані Україну або Захід дозволяють посадовцям уникнути відповідальності за посилення радикальних настроїв у суспільстві.
Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вказали, що антиєврейські заворушення 29 жовтня у Махачкалі підкреслюють зростальну радикалізацію і фракційність суспільства в росії, які виникли в результаті гіпер-націоналістичних ідеологій, посилених війною проти України.
Як пояснив директор Центру передового досвіду стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс, події в Дагестані – один із проявів радикалізації суспільства, яка з’явилася в результаті війни в Україні і навколишнього медіа-середовища. За словами Сартса, російські засоби масової пропаганди розпалюють ненависть до українців, Заходу та Ізраїлю. Експерт зазначив, що багато загиблих у війні проти України російських військових були родом з Дагестану.
Однин з російських військових блогерів припустив, що спроби російської влади звинуватити в заворушеннях іноземні ІПСО дозволяють чиновникам уникнути відповідальності за посилення радикальних настроїв серед мусульманського населення росії.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">