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Військові аналітики ISW розповіли, чому росія звинувачує Україну у єврейських погромах у Дагестані

31 жовтня 2023, 10:11
Військові аналітики ISW розповіли, чому росія звинувачує Україну у єврейських погромах у Дагестані
Фото: EPA/UPG
Заворушення в Дагестані продемонстрували, що в російському суспільстві посилюється радикалізація і фракційність.

Спроби російських чиновників звинуватити в антиєврейських заворушеннях у Дагестані Україну або Захід дозволяють посадовцям уникнути відповідальності за посилення радикальних настроїв у суспільстві.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказали, що антиєврейські заворушення 29 жовтня у Махачкалі підкреслюють зростальну радикалізацію і фракційність суспільства в росії, які виникли в результаті гіпер-націоналістичних ідеологій, посилених війною проти України.

Як пояснив директор Центру передового досвіду стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс, події в Дагестані – один із проявів радикалізації суспільства, яка з’явилася в результаті війни в Україні і навколишнього медіа-середовища. За словами Сартса, російські засоби масової пропаганди розпалюють ненависть до українців, Заходу та Ізраїлю. Експерт зазначив, що багато загиблих у війні проти України російських військових були родом з Дагестану.

Однин з російських військових блогерів припустив, що спроби російської влади звинуватити в заворушеннях іноземні ІПСО дозволяють чиновникам уникнути відповідальності за посилення радикальних настроїв серед мусульманського населення росії.

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євреїДагестанвійна в Україніросія окупанти

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