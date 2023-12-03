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Військові аналітики описали, як росія відволікає увагу світу від війни в Україні – ISW

03 грудня 2023, 09:15
Військові аналітики описали, як росія відволікає увагу світу від війни в Україні – ISW
Фото: ria.ru
В ISW нагадали, що на початку 2023 росія провела кампанію з дестабілізації Молдови.

росія може спробувати відвернути увагу міжнародної спільноти від війни в Україні, дестабілізуючи ситуацію у Молдові.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики навели одну із останніх погроз міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який 30 листопада заявив, що Молдова є "наступною жертвоюгібридної війни". В ISW вважають, що ця заява додала сміливості певним проросійським силам спробувати посіяти політичну нестабільність і розкол у Молдові.

Проросійський голова молдовського регіону Гагаузії Євгеній Гуцул 1 грудня звинуватив державну енергетичну компанію Молдови "Молдовагаз" у блокуванні Гагаузії отримання газу від турецького постачальника, з яким проросійський регіональний "уряд" домовився поза державними контрактами.

Гуцул заявив, що "Молдовагаз" продає газ за кубічний метр дорожче, ніж турецький партнер, і звинуватив Молдову в ігноруванні закликів Гагуазії забезпечити своїх жителів дешевим газом на майбутню зиму. Напередодні президентка Молдови Майя Санду відхилила запит Гуцула на візит, оскільки він є членом забороненої політичної партії "Шор", яку, нагадали в ISW, росія використовувала для просування проросійських інтересів і політичної нестабільності в Молдові, поки Конституційний суд Молдови не заборонив цю партію в червні 2023 року.

У відповідь на звинуванувачення Гуцула голова "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що компанія не має фізичної чи юридичної можливості блокувати постачання газу на кордоні з Гагаузією і що вона не отримала необхідну документацію для зміни постачальника природного газу Гагаузії.

 

Молдовавійна в Україніросія окупантипропаганда рф

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