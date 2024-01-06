Військові аналітики оцінили заяву Кадирова про зняття санкції з його родини в обмін на 20 українських військовополонених

Пропозиція Кадирова підриває авторитет кремля, вважають аналітики.

Дивна публічна пропозиція глави Чечні Рамзана Кадирова вести переговори з українським урядом заради особистої вигоди є ознаками того, що кремль може брати участь у переговорах щодо військовополонених, щоб компенсувати повідомлення про жорстоке поводження росії з українськими військовополоненими.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Пропозиція Кадирова підриває авторитет кремля. російський мілблогер і член Кремлівської ради з прав людини Олександр Коц критикував Кадирова за "використання військовополонених, як товару" для особистих цілей". Кадиров, ймовірно, вів переговори з українським урядом незалежно від кремля, коли він стверджував, що заплатив українським спецслужбам за повернення його скакового коня Зазу в травні 2023 року", - зазначили експерти.

Нагадаємо,що Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених, якщо з членів його сім’ї, зокрема матері та доньок, знімуть західні санкції. Список прізвищ військовополонених Кадиров нібито передав Скотту Ріттеру, колишньому інспектору ООН зі спостереження за ліквідацією іракської зброї масового знищення. Він 4 січня приїхав до Грозного.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що для нього дивними виглядають заяви через медіа.

"Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого треба вийти. Якщо не знає, йому підкажуть, але повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа: "зніміть санкції з моєї родини" третім країнам і віддайте мені моїх коней, які знаходяться в іншій державі —це трошки дивно, як на мене", — сказав Буданов.