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Військові літаки США і КНР ледь не зіткнулися над морем

27 жовтня 2023, 21:24
Військові літаки США і КНР ледь не зіткнулися над морем
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Американський бомбардувальник Boeing B-52 і китайський винищувач Шеньян J-11 ледь не зіткнулися сьогодні над Південнокитайським морем.

США заявляє, що це була непрофесійна поведінка Китаю, тоді ж як КНР стверджує, що це була провокація.

Про це йдеться на сайті військового командування США.

"Пілот китайського літака продемонстрував погану пілотну майстерність, підлітаючи до американського бомбардувальника занадто близько з неконтрольованою надмірною швидкістю", - заявили військові США.

Вони додали, що дії китайського літака суперечили міжнародним правилам і нормам авіаційної безпеки. 

Натомість в МЗС Китаю заявили, що в інциденті винні саме США, мовляв, дії пілота американського літака над Південнокитайським морем були навмисною провокацією. 

"Військові літаки США пролетіли пів світу аж до Китаю, щоб продемонструвати військові м'язи",- сказала речниця китайського МЗС Мао Нінг. 

Вона долала, що це спричинило ризики для морської та повітряної безпеки і не сприяло регіональному миру та стабільності.

Раніше стало відомо, що США, Китай і росія підвищили діяльність на своїх ядерних полігонах.

 

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