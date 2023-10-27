Військові літаки США і КНР ледь не зіткнулися над морем

Американський бомбардувальник Boeing B-52 і китайський винищувач Шеньян J-11 ледь не зіткнулися сьогодні над Південнокитайським морем.

США заявляє, що це була непрофесійна поведінка Китаю, тоді ж як КНР стверджує, що це була провокація.

Про це йдеться на сайті військового командування США.

"Пілот китайського літака продемонстрував погану пілотну майстерність, підлітаючи до американського бомбардувальника занадто близько з неконтрольованою надмірною швидкістю", - заявили військові США.

Вони додали, що дії китайського літака суперечили міжнародним правилам і нормам авіаційної безпеки.

Натомість в МЗС Китаю заявили, що в інциденті винні саме США, мовляв, дії пілота американського літака над Південнокитайським морем були навмисною провокацією.

"Військові літаки США пролетіли пів світу аж до Китаю, щоб продемонструвати військові м'язи",- сказала речниця китайського МЗС Мао Нінг.

Вона долала, що це спричинило ризики для морської та повітряної безпеки і не сприяло регіональному миру та стабільності.

Раніше стало відомо, що США, Китай і росія підвищили діяльність на своїх ядерних полігонах.