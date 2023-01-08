Військові журналісти Sky News спростували заяву росії про удар по українським військовим у Краматорську

росія стверджує, що вона вбила 600 українських солдатів під час ракетного удару по школі у Краматорську

Окупаційна росія вчергове безпідставно заявила про "численні жертви" ЗСУ після її удару по нібито казармах у Краматорську. Однак західні ЗМІ спростували цю інформацію, пише Sky News.

"Військові джерела Sky News у Донецьку спростували заяву росії про удар по українській тимчасовій казармі", - пише видання.

Зазначається, що фінський журналіст Антій Куронен відвідав місце "російського удару". За його словами, це не було прямим влучанням.

"росія стверджує, що вона вбила сотні українських солдатів під час ракетного удару по цій школі у Краматорську. Я перебуваю там, і мені трохи дивно, що будівля навіть не утеплена. Місцеві жителі також не бачили тут зранку жодної карети швидкої допомоги", - відзначив журналіст.

Він зауважив, що чув вибух ввечері і він бачив велику воронку від удару перед школою: "Ще одна ракета впала навпроти цих старих гаражів. Мушу сказати, що на даний момент я більше довіряю власним спостереженням і заявам України, ніж заявам Міноборони росії про понад 600 загиблих українських солдатів".

Вночі 8 січня у Краматорську пролунали гучні вибухи. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, росіяни опівночі завдали сім ракетних ударів по території міста й ще два - по Костянтинівці.

Як відзначив Кириленко, коментуючи обстріли за добу, ворог бив на різних ділянках лінії фронту області й відносному тилу. Внаслідок обстрілу Краматорська, Костянтинівки, Курахового й Авдіївки відомо про одного загиблого й пораненого.