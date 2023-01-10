Військовий російський корабель із гіперзвуковими крилатими ракетами провів навчання в Норвезькому морі

росія стверджує, що зброя літає зі швидкістю, яка в дев’ять разів перевищує швидкість звуку, і має радіус дії понад 1000 км (620 миль).

У Норвезькому морі сьогодні провів навчання російський військовий корабель, озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами. Міністр оборони країни заявив, що під час навчань екіпаж "провів навчання з відбиття засобів повітряної атаки імітованого противника", пише Sky News.

Це сталося після того, як президент росії владімір путін відправив корабель в Атлантичний океан, озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами нового покоління, із сигналом Заходу, що росія не відступиться від війни в Україні.

Корабель під назвою "адмірал флоту радянського союзу горшков" озброєний декількома ракетами "Циркон".

рф стверджує, що зброя літає зі швидкістю, що в дев’ять разів перевищує швидкість звуку, і має радіус дії понад 1000 км (620 миль).

Минулого тижня колишній президент росії дмітрій медведєв попередив Сполучені Штати, що гіперзвукові ракети незабаром будуть близькі до берегів НАТО.