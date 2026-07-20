Внаслідок удару рф по торговельному судну біля Одеси загинули 10 людей

Серед жертв – лоцман українського підприємства.

Кількість загиблих унаслідок російського удару по цивільному судну біля Одеси зросла до 10 людей. Рятувальна операція тривала всю ніч, повідомила Адміністрація морських портів України.

Російські війська атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке виходило з українського порту після завантаження кукурудзою.

На борту перебували 17 членів екіпажу: громадяни Сирії та Індії. Також на судні був лоцман філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Після удару на судні спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося локалізувати займання та провести евакуацію людей.

Унаслідок атаки:

8 членів екіпажу вдалося врятувати та доставити на берег;

10 людей загинули, серед них – лоцман АМПУ.

Українська сторона розцінює атаку на цивільне судно як черговий удар Росії по міжнародному судноплавству та портовій інфраструктурі України.