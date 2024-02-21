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Вихід з Авдіївки був стратегічно важливим для України – Пентагон

21 лютого 2024, 08:55
Вихід з Авдіївки був стратегічно важливим для України – Пентагон
Фото: АFP
Пентагон не зможе передавати необхідні пакети допомоги Україні, якщо не отримає фінансування від Палати представників.

У Пентагоні прокоментували відхід українських сил з Авдіївки та назвали його "стратегічний", щоб зберегти власну артилерію та снаряди.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді військовим будуть змушені обирати та ухвалювати рішення про те, які міста можуть утримувати зі зброєю партнерів.

"Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня", — сказала речниця Пентагону.

Вона висловила припущення, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоч і є міста під обстрілами та загрозою.

"Я перенаправлю це питання українцям, але я невпевнена, що вони розкажуть вам свої військові плани. Але вони щодня ведуть боротьбу, щоб втримати кожен дюйм території. Я не можу говорити про конкретне місто", — додала Сінгх.

ПентагонАвдіївкавійна в Україніросія окупанти

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