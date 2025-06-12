WP: росія платить надто високу ціну за мізерні здобутки в Україні — і це може завершитись провалом

Попри те, що кремль продовжує кидати все нові й нові сили у фронтову м’ясорубку, реальні результати вкрай незначні.

З початку 2024 року росія змогла захопити менше ніж 4 700 квадратних кілометрів української території — мізерний результат на тлі гігантських людських і технічних втрат.

За даними, оприлюдненими The Washington Post, кількість загиблих російських військових вже перевищила сукупні втрати радянської та російської армії у всіх збройних конфліктах після Другої світової війни.

У контрасті до повільного російського наступу, минулого тижня Україна провела одну з наймасштабніших операцій війни: понад 100 безпілотників вразили десятки російських військових літаків на авіабазах глибоко в тилу рф. Ця атака, спланована за кілька місяців і реалізована з території самої росії, стала свідченням того, як Київ здатен досягати значних результатів навіть з обмеженими ресурсами.

Попри те, що кремль продовжує кидати все нові й нові сили у фронтову м’ясорубку, реальні результати вкрай незначні. На деяких ділянках лінії фронту просування росіян повільніше, ніж наступи союзників під час битви на Соммі у Першій світовій — символі кривавих і безрезультатних операцій. Водночас, за ці сантиметри території росія втрачає у 2–5 разів більше техніки, ніж Україна. Лише за перші п’ять місяців 2024 року втрачено близько 1200 бронемашин, 3200 БМП і майже 1900 танків.

Оборона України стає дедалі ефективнішою. Глибоко ешелоновані лінії з мінних полів, окопів, загороджень і артилерії зупиняють атаки. Дрони, які стали головним фактором смертності на полі бою, насичують фронт, а західна допомога — насамперед з боку США — зміцнює здатність Києва утримувати позиції.

Втім, саме тривалість західної підтримки — ключ до стратегічного балансу. Якщо США скоротять або припинять допомогу, Україна ризикує зіткнутися з браком боєприпасів, систем ППО та високоточної зброї, що може змінити хід війни на користь Росії. Вашингтон має важелі, і час їх використовувати: від передачі далекобійного озброєння до ухвалення санкцій проти країн, які допомагають Кремлю обходити економічні обмеження.

У Вашингтоні розглядається новий двопартійний законопроєкт, що передбачає вторинні санкції і може скоротити нафтові доходи рф на 20%, водночас підвищивши ціну бензину в США лише на 15 центів за галон.

Попри те, що росія демонструє зовнішню ініціативу, вона не здобуває стратегічної переваги. Вона просто знекровлює свою армію, поступово втрачаючи ресурси і боєздатність. І ця ставка на виснаження принесе путіну успіх лише в тому випадку, якщо Захід дозволить йому це зробити.

"москва не наступає — вона вмирає по сантиметру. І перемога стане можливою лише тоді, коли Захід відвернеться," — підсумовує The Washington Post.