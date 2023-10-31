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ПОЛІТИКА

"Я б краще повернувся в Україну": діти, які приїхали до Ізраїлю, масово хочуть повернутися додому — Тelegraph

31 жовтня 2023, 21:59
Фото: Укрінформ
За словами журналістів, багато українських дітей через повномасштабне вторгнення рф переїхали в Ашкелон, який є об'єктом обстрілів сотнями ракет, випущених Хамас.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну багато дітей змушені були тікати від війни. Деякі сім'ї прийняли рішення мігрувати до Ізраїлю і вирушили в Ашкелон.

Про це повідомляє видання Тelegraph.

Як ідеться в джерелі, мирному існуванню настав кінець 7 жовтня, коли терористи Хамас вторглися до Ізраїлю і вбили 1400 ізраїльтян, змусивши дітей покинути дім, у якому вони тільки почали обживатися.

Ашкелон, розташований приблизно за вісім миль на північ від сектору Газа, уникнув масових убивств, які сталися в інших місцях, але став об'єктом обстрілів сотнями ракет, випущених Хамас.

"Якщо хтось каже, що я можу поїхати додому на цих вихідних, я збираю валізи і йду", — сказала 13-річна українка Маша.

Для неї потенційна небезпека того, з чим вона стикається вдома, ніщо порівняно з тугою за домом, яку вона відчуває.

"Я сумую за всім. Мої батьки, моя школа, мої друзі. Тут війна, там війна, і я хочу повернутися", — сказала вона.

Малкі Букіат, директор будинку Хабада, сказала, що в неї було таке відчуття, ніби війна "переслідує" дітей, коли вона описала жах, який охопив групу, коли розгорталася атака Хамаса.

"За кілька хвилин після ракетних обстрілів, що наближалися, ми зрозуміли, що щось пішло не так, і всі діти та персонал були у величезній паніці", — сказала Букіат, яка подорожувала з дітьми з України до Ізраїлю.

Киянка Чані розповіла, що ще до початку конфлікту в Ізраїлі вона почала відчувати, що Ашкелон стає її домівкою, і з нетерпінням чекала на можливість налагодити своє життя в країні. Цю думку поділяють багато дітей, які нині проходять щотижневі сеанси групової терапії, щоб впоратися з травмою і потрясіннями, які вони пережили.

13-річний Мендель із задоволенням пристосовувався до способу життя в Ізраїлі, порівнюючи "забудований" Ашкелон із життям, яке він знав в Україні.

"Україна — моя батьківщина, я там народився, але розумію, що повертатися зараз неправильно", — сказав він.

Почуття кожної дитини з приводу воєн різні, але всі вони відчувають занепокоєння і тугу за Батьківщиною.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України має інформацію про 21 загиблого українця в Ізраїлі. Також у МЗС знають про чотирьох загиблих у Секторі Гази, серед яких троє дітей.

дітивійна в УкраїніХамас: Ізраїль

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