Як зняття заборони на ракетні удари великої дальності може змінити війну в Україні – The Telegraph

Велика Британія і США можуть зняти обмеження, які забороняють Києву стріляти поставленою зброєю по цілях в росії.

Київ очікує на дозвіл західних партнерів, а саме від США і Великої Британії, на застосування переданого далекобійного озброєння для ударів по легітимних цілях на території рф.

Про це йдеться в матеріалі британської газети The Telegraph.

Під ракетним шквалом можуть опинитися такі обʼєкти, як околиці Липецька, де тренуються російські пілоти.

Ймовірно, росія вже почала евакуацію училища, особливо після того, як у серпні склади на авіабазі були вражені безпілотниками.

Видання пише, що надання Києву зеленого світла для ракетних ударів далекого радіусу дії, без сумніву, вплине на хід війни.

ISW зазначає, що щонайменше 225 потенційних цілей, які Україна може вразити негайно, а це військові аеродроми, тренувальні бази, логістичні центри та виробничі об'єкти, які відіграють важливу роль у підтримці російської військової машини.

Проте експерти вважають, що надання Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow та ATACMS не буде панацеєю.

"Ми не повинні переоцінювати те, що це дасть. Я боюся, що деякі з цих розмов про переломний момент і подібні коментарі просто перебільшують можливості Storm Shadow", – сказав директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил Метью Савілл.

Також є сумніви щодо того, скільки ракет Storm Shadow залишилося в арсеналі України. Британія більше не виробляє цю зброю у великих кількостях, а французьке виробництво спорідненої ракети – Scalp – перебуває на "життєзабезпеченні", каже Колбі Бадвар, аналітик з питань безпеки і оборони.

В разі, якщо ракет дійсно не вистачає, Україні довелося б дуже ретельно обирати цілі, щоб не витрачати ресурси, що залишилися, зауважив Савілл.

"Друге питання – це дальність, на якій можуть працювати ракети Storm Shadow і ATACMS. Хоча обидві ракети здатні вражати цілі на відстані майже 200 миль, представники американської розвідки вважають, що росія вивела за межі досяжності до 90 відсотків своїх літаків. Однак чим далі російські літаки від лінії фронту, тим менше вильотів вони можуть здійснювати – непряма вигода від того, що західні ракети покривають велику територію", – йдеться у матеріалі.

Звільнення України від обмежень на використання озброєння може також призвести до інших тактичних і політичних переваг. Наприклад, це рішення дало б сигнал, що Лондон і Вашингтон більше не турбуються про російську відплату. Видання не виключає, що це могло б підштовхнути Берлін до поставок ракет Taurus.

Таке рішення може розблокувати поставки і іншого озброєння. Наприклад, ракет JASSM американського виробництва, які можуть дозволити Україні вражати цілі на відстані 300 км вглиб рф, включаючи 30 авіабаз.

"Київ продемонстрував, що може атакувати в глибині росії, використовуючи власні ударні дрони вітчизняного виробництва, які з осені 2022 року завдали ударів по сотнях об'єктів. Ці вітчизняні дрони, проте, не мають боєголовок, здатних проникати крізь залізобетонні конструкції. Хоча росія іноді залишає боєприпаси або винищувачі на відкритому повітрі, вона використовує бункери, укріплені товстими шарами бетону для захисту своїх активів, які боєголовка Storm Shadow може пробити наскрізь", – наголошує The Telegraph.

Американські ПТРК ATACMS будуть використовуватися в інший спосіб. Це балістичні ракети, оснащені касетними боєголовками, які розкидають тисячі дрібних бомб над ціллю. Вони краще підходять для виведення з ладу злітно-посадкових смуг на російських аеродромах або для ураження скупчень військ на відкритій місцевості.

Моделі, оснащені унітарною боєголовкою, дають змогу знищувати менш захищені поодинокі цілі, такі як системи протиповітряної оборони або радіоелектронної боротьби, також і на відкритій місцевості.

Та щоб бути по-справжньому ефективними, запуски ракет далекого радіусу дії мають поєднуватися з наступальними діями українських сухопутних військ. Пан Савілл зауважив, що якщо немає прогресу на землі, тиск на ворога за лінією фронту може бути "терпимим".

Транскордонні удари по території рф дозволили б Україні отримати перевагу на землі лише в кількох окремих районах поля бою – Курській області рф і північно-східній частині Харківської області України.

Зазначається, що тривалі дискусії щодо того, чи надавати Києву дозвіл на застосування далекобійної зброї по території рф, дорого коштували – елемент несподіванки був вилучений з рівняння. москва вже дала зрозуміти, що очікує на рішення Великої Британії і США, і зробила це ще до того, як Лондон чи Вашингтон публічно про це заявили.

В кремлі заявили що москва дасть "адекватну відповідь", якщо США дозволять Україні завдати удару ракетами дальнього радіусу дії вглиб росії.