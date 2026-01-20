Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Якщо Макрон поводитиметься вперто, я введу 200% мито на його вина і шампанське – Трамп

20 січня 2026, 09:53
Якщо Макрон поводитиметься вперто, я введу 200% мито на його вина і шампанське – Трамп
Трамп пригрозив Франціїї новими митами.
США можуть запровадити 200% мито на французькі вина і шампанське, якщо президент Еммануель Макрон відмовиться приєднатися до "ради миру" щодо врегулювання ситуації в секторі Гази, заявив президент США Дональд Трамп.
 
Про це інформує ​Clash Report в Х.
 
Трамп відреагував на те, що президент Франції, за даними Politico, відхилив запрошення про приєднання до його Ради миру.
 
"О, він так сказав? Ну, ніхто його і не хоче, тому що він дуже скоро покине свою посаду. Так що все в порядку. Якщо він буде поводитися вперто, я введу 200% мито на його вина і шампанське, і тоді він приєднається. Але йому не обов'язково вступати. Якщо він дійсно так сказав... можливо, ви передаєте мені це трохи неточно, але, якщо він насправді це сказав – як ви знаєте, через кілька місяців він покине свою посаду", – сказав він журналістам.
 
Також Трамп підтвердив, що США запросили президента рф путіна долучитися до "ради миру"?
 
"Так. Його запросили", – заявив він.
 
 
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон не має наміру приймати пропозицію американського лідера Дональда Трампа увійти до складу "Ради миру".

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

