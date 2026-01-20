Якщо Макрон поводитиметься вперто, я введу 200% мито на його вина і шампанське – Трамп

Трамп пригрозив Франціїї новими митами.

США можуть запровадити 200% мито на французькі вина і шампанське, якщо президент Еммануель Макрон відмовиться приєднатися до "ради миру" щодо врегулювання ситуації в секторі Гази, заявив президент США Дональд Трамп.

Про це інформує ​Clash Report в Х.

Трамп відреагував на те, що президент Франції, за даними Politico, відхилив запрошення про приєднання до його Ради миру.