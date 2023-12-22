Японія готується передати США свої ракети для Patriot, відкриваючи можливості для підтримки України – ЗМІ

Система Patriot - один із безлічі сучасних засобів протиповітряної оборони, поставлених Заходом для допомоги Україні після російського вторгнення.

Японія зняла заборону експорту озброєнь і готується до відправки ракет для ППО Patriot до Сполучених Штатів. Це допоможе Пентагону продовжити постачання Україні шляхом заміщення запасів.

Про це повідомляє Reuters.

"Це має важливе значення з точки зору подальшого зміцнення альянсу Японії та США. Це сприятиме не тільки безпеці Японії, але також миру та стабільності в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявив головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі.

Хоча новий експортний контроль Японії, як і раніше, не дозволяє їй постачати зброю до країн, що перебувають у стані війни, він може побічно принести користь Україні, оскільки дає США додаткові можливості для надання військової допомоги Києву.

Анонімний представник японського уряду заявив, що ракети будуть використовуватися для поповнення арсеналу збройних сил США для безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Система Patriot - один із безлічі сучасних засобів протиповітряної оборони, поставлених Заходом для допомоги Україні після російського вторгнення. Японія виробляє ракети Patriot за ліцензією американських фірм Raytheon та Lockheed Martin.

Представник японського уряду заявив, що експорт розглядається після того, як країна, де знаходиться власник ліцензії, зробить офіційний запит, додавши, що Сполучені Штати досі були єдиною країною, яка зробила такий запит.

Токіо також розглядає можливість експорту 155-мм артилерійських снарядів, вироблених за ліцензією BAE Systems, до Великобританії, повідомила газета Financial Times.

Правляча партія Японії вже кілька місяців обмірковує різні зміни в експортному контролі, оскільки ці правила потенційно перешкоджають експорту винищувачів наступного покоління, що розробляються разом із Великобританією та Італією.

Як пише The Japan Times, що загалом постачання японської зброї країнам, які беруть активну участь у збройних конфліктах, як і раніше, не будуть дозволені, і Токіо дав чітко зрозуміти: ракети призначені для США, а не подальшої передачі третім країнам.