Єрмак став фігурою, яка викликає неприязнь у представників обох провідних політичних партій США.

Попри те, що президент України Володимир Зеленський досі має підтримку у Сполучених Штатах, дедалі більше американських політиків і експертів висловлюють скепсис щодо його найближчого соратника — керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це заявив колишній радник Дональда Трампа та сенатора-республіканця Джей Ді Венса — Стів Кортес — у своїй колонці для "Української правди".

Кортес зазначив, що Єрмак став фігурою, яка викликає неприязнь у представників обох провідних політичних партій США. "Маємо винятковий випадок двопартійної згоди: нашу глибоку недовіру і неприязнь до цього корумпованого персонажа", — написав він.

На думку Кортеса, зростання недовіри до українського керівництва пов’язане саме з тактикою і впливом Єрмака. Експерт вважає, що глава ОП фактично діє як "співпрезидент", а його політичні рішення та звинувачення в корупції створюють серйозні репутаційні ризики не лише для Зеленського, а й для всієї України.

Особливої уваги Кортес приділяє критиці, яка останнім часом лунає з боку американських ЗМІ. Він звертає увагу на нещодавню публікацію в Politico під назвою "З Вашингтона досить Андрія Єрмака", яка, за його словами, стала несподіванкою, адже це видання зазвичай підтримує українську владу та офіційну позицію Вашингтона.

Серед найбільш тривожних сигналів Кортес називає небажання Єрмака відсторонити з посади віцепрем’єра Олексія Чернишова попри наявні, за його словами, докази корупції. Іншим знаковим прикладом він вважає відставку генерала Валерія Залужного — "героїчного" військового, який мав рекордну підтримку серед українців, але був усунутий Єрмаком.

"Як Америці довіряти уряду, який звільняє Залужного, але залишає Чернишова?" — риторично запитує Кортес.

Колишній радник Трампа підкреслює, що на тлі економічної кризи у США — зростаючого боргу та труднощів середнього класу — американське суспільство дедалі більше ставить під сумнів доцільність подальшої безумовної підтримки України, якщо існує підозра в корупції серед її вищого керівництва.

Він також зауважує, що тривале партнерство між США та Україною можливе лише за умови прозорого і надійного уряду в Києві. "Українці заслуговують на лідерів, які зможуть забезпечити підтримку Заходу і шукатимуть реальні шляхи до миру", — резюмує Кортес.

Це вже четверта публікація за участю впливових західних джерел, яка критично оцінює роль Єрмака у політичному процесі в Україні. Раніше подібні матеріали публікували Politico та The Economist. Тим часом, за інформацією з джерел, в Офісі президента нині активно шукають джерела та авторів цих матеріалів.