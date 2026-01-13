ЄС готує нові санкції проти Ірану через репресії щодо протестувальників

ЄС розробляє додаткові обмеження у зв’язку з насильством іранської влади проти протестувальників.

Європейський Союз планує найближчим часом запропонувати нові санкції у відповідь на репресії проти протестувальників в Ірані.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X.

Вона наголосила, що зростання кількості жертв серед іранців є жахливим, та засудила надмірне застосування сили з боку влади й систематичні обмеження свобод протестувальників.

За словами фон дер Ляєн, у тісній співпраці з високою представницею ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Каєю Каллас Євросоюз швидко запропонує додаткові обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за репресії. Водночас вона підкреслила підтримку ЄС іранському народу, який, за її словами, мужньо бореться за свою свободу.

Про підготовку нових санкцій раніше повідомив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. 13 січня він заявив, що ЄС розробляє додаткові обмеження у зв’язку з насильством іранської влади проти протестувальників.

Мерц наголосив, що керівництво Ірану має захищати власне населення, а не загрожувати йому. За його словами, застосування насильства проти громадян є проявом слабкості режиму та має бути негайно припинене.

В Ірані в п’ятницю, 9 січня, відбулися нові масові протести, які посилили найбільший за останні три роки антиурядовий рух. Влада країни продовжила масштабне блокування інтернету та заявила про намір діяти максимально жорстко проти демонстрантів.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародної спільнотиз проханням активізувати тиск на керівництво Ірану у зв’язку з насильством проти власного населення та підтримкою агресії росії проти України.