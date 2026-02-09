ЄС готує варіанти поступового надання Україні прав членства – Bloomberg

Європейський Союз готує низку варіантів, які дозволять закріпити членство України у майбутній мирній угоді, повідомляють джерела, знайомі з питанням.

Серед варіантів, які розглядаються, – надання Києву відразу захисту, що забезпечується членством у ЄС, а також негайного доступу до деяких прав членства, зазначили джерела, які побажали залишитися анонімними.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Водночас блоку пропонується надати Україні чіткий графік кроків, необхідних для просування у формальній процедурі вступу, додали співрозмовники.

Інші варіанти передбачають продовження існуючого шляху до членства або запровадження перехідного періоду з поступовим набуттям членських прав, зазначили джерела.

Чернетка 20-пунктового мирного плану, над яким Україна працює переважно з США, передбачає вступ до ЄС у 2027 році, при цьому Київ отримав би частину переваг членства вже в проміжний період. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна прагне приєднатися до блоку до того року, адже членство є ключовою гарантією безпеки для країни.

Представник Європейської комісії підтвердив Bloomberg, що майбутнє членство України у ЄС обговорюється в контексті мирної угоди.

ЄС активно працює з країнами-кандидатами на шляху до членства. У випадку України блок уже використовує такі можливості в рамках Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, зазначив представник Комісії.

Києву було надано статус кандидата у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії, а дозвіл на початок переговорів про членство було отримано наприкінці 2023 року. Формальні переговори почалися у 2024 році, проте процес заблоковано через позицію Угорщини, яка не дозволяє відкривати так звані переговорні глави.

Членство в ЄС зазвичай триває роками, а прогрес потребує підтримки всіх держав-членів.