ЄС готує варіанти поступового надання Україні прав членства – Bloomberg
Серед варіантів, які розглядаються, – надання Києву відразу захисту, що забезпечується членством у ЄС, а також негайного доступу до деяких прав членства, зазначили джерела, які побажали залишитися анонімними.
Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.
Водночас блоку пропонується надати Україні чіткий графік кроків, необхідних для просування у формальній процедурі вступу, додали співрозмовники.
Інші варіанти передбачають продовження існуючого шляху до членства або запровадження перехідного періоду з поступовим набуттям членських прав, зазначили джерела.
Чернетка 20-пунктового мирного плану, над яким Україна працює переважно з США, передбачає вступ до ЄС у 2027 році, при цьому Київ отримав би частину переваг членства вже в проміжний період. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна прагне приєднатися до блоку до того року, адже членство є ключовою гарантією безпеки для країни.
Представник Європейської комісії підтвердив Bloomberg, що майбутнє членство України у ЄС обговорюється в контексті мирної угоди.
ЄС активно працює з країнами-кандидатами на шляху до членства. У випадку України блок уже використовує такі можливості в рамках Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, зазначив представник Комісії.
Києву було надано статус кандидата у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії, а дозвіл на початок переговорів про членство було отримано наприкінці 2023 року. Формальні переговори почалися у 2024 році, проте процес заблоковано через позицію Угорщини, яка не дозволяє відкривати так звані переговорні глави.
Членство в ЄС зазвичай триває роками, а прогрес потребує підтримки всіх держав-членів.