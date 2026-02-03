Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС готує власну платформу для обміну військовими даними без США

03 лютого 2026, 12:51
ЄС готує власну платформу для обміну військовими даними без США
Блок планує до 2030 створити власну платформу для обміну військовими даними без участі США.

Проєкт передбачає безпечний обмін конфіденційною інформацією між країнами-членами ЄС. Наразі держави часто обирають постачальників даних на власний розсуд, що створює хаотичну систему зберігання та обміну чутливою інформацією.

Згідно з документами, нова платформа отримає назву "Європейський оборонний простір даних штучного інтелекту", передає Euractiv.

Минулого року Європейська комісія у своїй "дорожній карті" оборони до 2030 року запропонувала створити надійне, безпечне та сумісне середовище даних. Очікується, що DAIDS буде готова саме до цього терміну. Для розробки платформи ЄС уже уклав контракти з компаніями, а наступним кроком стане координація спільних закупівель технологій для майбутнього європейського простору даних.

Згідно з документами, у 2029–2030 роках платформу планують інтегрувати у стандартні операції армій та оборонних органів країн-членів.

Як зазначає видання, ЄС дедалі більше ставить під сумнів свою залежність від США. Багато європейських армій нині зберігають та обмінюються даними через інфраструктуру іноземного, переважно американського, виробництва, що створює потенційну уразливість. 

Новий проєкт дозволить ЄС підвищити безпеку своїх військових даних та зміцнити стратегічну автономію.

Також раніше стало відомо, що Європейські союзники готують заміну американської розвідки для України.

 

