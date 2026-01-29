Європейські союзники готують заміну американської розвідки для України – FT

Європейські країни планують суттєво зменшити залежність України від американської розвідки протягом наступних кількох місяців.

Про це повідомляє Financial Times.

Після того як минулого року адміністрація США тимчасово призупинила обмін розвідданими та постачання зброї, Європейські союзники активізували власну підтримку Києва. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зараз Франція забезпечує Україну близько двох третин розвідданих. За словами західного посадовця, надалі роль США в цьому питанні зменшиться.

Попри це, Україна все ще потребує американських озброєнь, передусім систем протиповітряної оборони. Водночас Київ активно нарощує внутрішнє виробництво зброї, яке вже забезпечує близько 60% потреб армії, та розширює використання безпілотних комплексів.

У сфері ППО Україна цього року очікує на постачання першої партії франко-італійських систем SAMP/T далекого радіуса дії. За даними Парижа, ці комплекси перевершують американські Patriot, хоча поки що не проходили бойових випробувань.

Фінансове та розвідувальне послаблення підтримки з боку США могло б суттєво ускладнити становище української армії та посилити амбіції кремля щодо підкорення України, наголошують західні експерти.