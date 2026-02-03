У Польщі засудили шпигуна рф за дані про стратегічний аеропорт

Суд у Замості визнав 50-річного мешканця Грубешува винним і призначив йому 3,5 роки ув'язнення.

У Польщі визнали винним і засудили до 3,5 років ув'язнення 50-річного Павела К. із прикордонного Грубешува за шпигунство на користь російської розвідки.

Про це повідомляє радіо RMF24.

За даними слідства, чоловік добровільно зголосився збирати розвідувальну інформацію для російських військових. Серед його завдань був збір даних про безпеку аеропорту "Жешув-Ясьонка" – ключового логістичного хабу для підтримки України та міжнародних поїздок українців під час війни.

Слідство наголошує, що ці дані потенційно могли бути використані для планування замахів на перших осіб України.

Крім того, Павел К. висловлював готовність брати участь у диверсійних групах та підрозділах Головного розвідувального управління рф.

Окружний суд Замостя визнав його винним за всіма пунктами обвинувачення і засудив до 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

