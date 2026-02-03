Німеччина готує власну військову супутникову мережу на низькій орбіті

У найближчі роки ФРН має розгорнути понад 100 військових супутників для захищеного зв'язку та протидії ворожим космічним системам.

Німеччина у найближчі роки планує розгорнути на низькій навколоземній орбіті мережу з понад 100 військових супутників для забезпечення захищеного зв'язку. Проєкт, відомий як SATCOM Stage 4, також передбачає інвестиції у розвідувальні системи та засоби протидії ворожим космічним апаратам.

Про це заявив командувач Космічного командування Бундесверу генерал-майор Міхаель Траут в інтерв'ю Reuters.

За його словами, Берлін прагне посилити стримування у космічному просторі, який нині розглядається як повноцінний оперативний і навіть бойовий домен.

"Ми маємо покращити нашу стримувальну позицію в космосі, оскільки він став оперативним або навіть бойовим доменом. Ми повністю усвідомлюємо, що наші космічні системи потребують захисту та оборони", – наголосив Траут.

Нова супутникова мережа на низькій орбіті за своєю архітектурою буде подібна до системи, яку використовує Агентство космічного розвитку США (SDA) для захищеного зв'язку та відстеження ракетних загроз.

Командувач Космічного командування Бундесверу також пов'язав загострення ситуації в космосі з повномасштабним вторгненням рф в Україну у 2022 році, після якого зросли ризики для космічної інфраструктури.

Окрім супутникового зв'язку, Німеччина планує інвестувати у розвідувальні супутники, сенсори та системи впливу на ворожі космічні апарати, зокрема лазерні технології та засоби впливу на наземну інфраструктуру.

"Можна впливати на наземні сегменти космічної системи, щоб позбавити супротивника її використання або дати сигнал: якщо ви діятимете проти нас у космосі, ми здатні відповісти в інших доменах", – додав генерал-майор.

Водночас Траут підкреслив, що ФРН не планує розміщувати на орбіті руйнівну зброю, яка могла б створювати космічне сміття. За його словами, існує широкий спектр некінетичних засобів впливу: від глушіння сигналів і лазерних систем до дій проти наземних станцій управління.