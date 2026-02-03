Зеленський оновив структуру оборонного плану України

Він затвердив нову організаційну модель плану оборони та доручив уряду розробити детальний план відповідно до неї.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №96/2026, яким затвердив нову структуру плану оборони України.

Документ оприлюднено на сайті глави держави.

Структура плану визначена як інформація для службового користування. Водночас втратили чинність попередні документи: указ Президента від 3 березня 2020 року №61/2020 "Про структуру плану оборони України" та два інші документи з грифом ''Для службового користування''.

Кабінету міністрів доручено, за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Національного банку, розробити план оборони відповідно до нової структури та внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, що 14 січня Михайло Федоров став міністром оборони.