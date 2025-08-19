Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС об’єднався довкола підтримки України і має намір тиснути на рф – Кошта

19 серпня 2025, 18:11
ЄС об’єднався довкола підтримки України і має намір тиснути на рф – Кошта
Фото: з вільного доступу
ЄС також працюватиме разом зі США "над конкретними та життєво необхідними безпековими гарантіями"
Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив, що ЄС залишається єдиним у "непохитній підтримці України".
 
Про це пише The Guardian.
 
За його словами, блок також зберігатиме тиск на росію, щоб змусити її перейти до реальних переговорів про завершення війни.
 
"Наші головні пріоритети – зупинити вбивства, просунутися у питанні обміну полоненими та домогтися повернення тисяч дітей, викрадених росією", – наголосив Кошта.
 
Він також підкреслив, що ЄС працюватиме разом зі США "над конкретними та життєво необхідними безпековими гарантіями". 
 
"Спільно з президентом Зеленським і США ми готуватимемо наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру. Ми маємо й надалі підтримувати український народ і просувати процес розширення. Майбутнє України також полягає у добробуті та стабільності, які забезпечує членство в ЄС", - наголосив президент Євроради.
війна в УкраїніЄврорадаросія окупанти

