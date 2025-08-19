ЄС об’єднався довкола підтримки України і має намір тиснути на рф – Кошта

ЄС також працюватиме разом зі США "над конкретними та життєво необхідними безпековими гарантіями"

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив, що ЄС залишається єдиним у "непохитній підтримці України".

Про це пише The Guardian.

За його словами, блок також зберігатиме тиск на росію, щоб змусити її перейти до реальних переговорів про завершення війни.

"Наші головні пріоритети – зупинити вбивства, просунутися у питанні обміну полоненими та домогтися повернення тисяч дітей, викрадених росією", – наголосив Кошта.

Він також підкреслив, що ЄС працюватиме разом зі США "над конкретними та життєво необхідними безпековими гарантіями".

"Спільно з президентом Зеленським і США ми готуватимемо наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру. Ми маємо й надалі підтримувати український народ і просувати процес розширення. Майбутнє України також полягає у добробуті та стабільності, які забезпечує членство в ЄС", - наголосив президент Євроради.