ЄС об’єднався довкола підтримки України і має намір тиснути на рф – Кошта
19 серпня 2025, 18:11
Фото: з вільного доступу
ЄС також працюватиме разом зі США "над конкретними та життєво необхідними безпековими гарантіями"
Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив, що ЄС залишається єдиним у "непохитній підтримці України".
Про це пише The Guardian.
За його словами, блок також зберігатиме тиск на росію, щоб змусити її перейти до реальних переговорів про завершення війни.
"Наші головні пріоритети – зупинити вбивства, просунутися у питанні обміну полоненими та домогтися повернення тисяч дітей, викрадених росією", – наголосив Кошта.
Він також підкреслив, що ЄС працюватиме разом зі США "над конкретними та життєво необхідними безпековими гарантіями".
"Спільно з президентом Зеленським і США ми готуватимемо наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру. Ми маємо й надалі підтримувати український народ і просувати процес розширення. Майбутнє України також полягає у добробуті та стабільності, які забезпечує членство в ЄС", - наголосив президент Євроради.