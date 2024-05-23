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ПОЛІТИКА

ЄС прагне зупинити імпорт західних елітних автомобілів до росії через білорусь

23 травня 2024, 10:44
ЄС прагне зупинити імпорт західних елітних автомобілів до росії через білорусь
АрміяInform
москва використовує лазівку, що дозволяє білоруським автодилерам обходити санкції.

ЄС готується посилити санкції проти білорусі та закрити лазівку, яка дозволяла москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені в росії, у відповідь на війну в Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Євросоюз планує розширити санкції проти білоруського режиму олександра лукашенка, оскільки росія використовує білорусь для обходу санкцій. москва за допомогою Мінська продовжує імпортувати елітні автомобілі та предмети розкоші.

Згідно з проєктом, з яким ознайомився Financial Times, нові обмеження, які обговорюють країни-члени ЄС, спрямовані на "мінімізацію ризику обходу".

Нові санкції заборонять експорт до та через білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу. ЄС також припинить імпорт діамантів з білорусі.

Як зазначає видання, якщо нові санкції будуть ухвалені, то головним їх напрямком буде обмеження потоку продажу елітних авто до білорусі, які потім їдуть до росії.

Щомісячний потік транспортних засобів і запчастин до білорусі з країн ЄС зріс з 50 млн доларів в січні 2022 року до 268 млн доларів в січні 2024 року. Найбільше зростання експорту зафіксовано у найдорожчих категоріях автомобілів, тобто тих, що потрапили під санкції ЄС проти росії.

Митники з країн ЄС вважають, що білоруські компанії стали ключовим компонентом російських контрабандних мереж. Як пише Financial Times, в росію, попри санкції, досі завозять елітні авто Rolls-Royce та Maybach. При цьому вони потрапляють в рф протягом кількох місяців після випуску з заводу.

Нагадаємо, що Європейський союз від початку повномасштабного вторгнення увів проти росії вже 13 пакетів санкцій за загарбницьку війну проти України. Також ЄС вводив санкції проти білорусі.

БілорусьЄвросоюзсанкціі проти росіївійна в Україні

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