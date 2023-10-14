ЄС відправить представника до Китаю для продовження переговорів щодо невирішених питань – Bloomberg

Нещодавно головний дипломат ЄС завершив триденний візит до Пекіна.

ЄС відправить свого представника до Пекіна наступного тижня для подальших переговорів, заявив головний дипломат блоку Жозеп Боррель, завершуючи триденний візит до Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заступник генсекретаря Європейської зовнішньополітичної служби Енріке Мора поїде до Пекіна, щоб продовжити переговори з китайськими офіційними особами щодо невирішених питань.

Близький Схід був найважливішою темою останніх переговорів, окрім двосторонніх зв'язків, і обидві сторони погодилися, що єдиним довгостроковим рішенням проблеми є план щодо двох держав, сказав Боррель.

Відносини ЄС із Китаєм не залежать від інших країн, зазначив дипломат. У п'ятницю, 13 жовтня, виступаючи перед студентами університету в Пекіні, Боррель сказав, що довіра до Китаю "підірвана" через позицію Пекіна щодо війни РФ проти України, і попередив, що збільшення дисбалансу в торгівлі з другою за величиною економікою світу призведе до посилення протекціонізму.

Європейці вважають, що Китай "можливо, не використовує свій сильний вплив, щоб переконати росію припинити цю агресію", додав Боррель.

"Ми вважаємо, що Китай повинен докласти значних зусиль, щоб переконати народ України, що Китай не є союзником росії у цій війні. Я думаю, що Китай повинен збільшити гуманітарну допомогу Україні", - зазначив він.

Коментарі Борреля підкреслюють одну з найбільших претензій Брюсселя до Пекіна: Китай забезпечує дипломатичне прикриття російському президенту путіну відтоді, як глава кремля віддав наказ про повномасштабне вторгнення на початку минулого року. На знак тісних зв'язків між москвою і Пекіном очікується, що путін візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях" китайського лідера Сі Цзіньпіна, який відбудеться найближчими днями у Китаї.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна за воєнні злочини проти України.

Минулого місяця єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс під час візиту до Пекіна розкритикував Китай за його нездатність засудити російську війну.

Візит Борреля до Китаю відбувся після того, як дві попередні спроби цього року були скасовані. Спочатку він інфікувався COVID-19, а потім Пекін скасував заплановану на липень зустріч, на тлі того, як тодішній міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган був усунутий з посади.

Боррель також використав свій виступ у п'ятницю, щоб закликати Китай вирішити проблеми дисбалансу у торгівлі з Європою.

"Громадська думка в Європі приходить до висновку, що дисбаланс у торгівлі з Китаєм настільки великий, що ставить під загрозу ключові сектори або перехід до кліматичної нейтральності, і це вимагатиме радикальних протекціоністських заходів", - сказав він.

Виступаючи на брифінгу в п'ятницю ввечері разом з Боррелем, міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін "серйозно" ставиться до занепокоєння ЄС щодо торговельної ситуації і його країна "забезпечить більш сприятливе бізнес-середовище для європейських компаній".