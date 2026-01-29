Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єврокомісари приїдуть до Києва на річницю повномасштабного вторгнення рф

29 січня 2026, 14:49
Єврокомісари приїдуть до Києва на річницю повномасштабного вторгнення рф
Фото: з вільного доступу
Паралельно міністри закордонних справ ЄС обговорюють посилення енергетичної та гуманітарної допомоги Україні.

Група європейських комісарів на чолі з єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартой Кос здійснить візит до Києва до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому. 

Про це Кос повідомила перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у четвер, 29 січня.

За словами Кос, мета візиту це надати Україні підтримку, необхідну для забезпечення більш-менш гідного життя громадянам у складних умовах війни.

Водночас сьогодні, 29 січня, міністри закордонних справ ЄС обговорюють питання допомоги Україні в енергетичній сфері та гуманітарну підтримку, враховуючи постійні атаки росії на цивільну інфраструктуру.

Єврокомісарка також нагадала про нещодавні напади на українські пасажирські поїзди: 

"Вчора я спілкувалася з генеральним директором залізниць. росіяни свідомо атакують пасажирські поїзди. Було багато дронів, які потрапляли саме по поїзду і це явно не випадковість".

 
єврокомісаривторгнення рф

