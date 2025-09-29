Україна виконала вимоги ЄС щодо нацменшин – єврокомісарка Кос

Перший кластер переговорів із ЄС може бути відкритий

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос під час робочого візиту на Закарпаття заявила, що Україна виконала свої зобов’язання щодо національних меншин, і тепер можна відкривати перший кластер переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

"Я відвідала школи з угорською та словацькою мовами навчання. Україна дуже серйозно підходить до організації освіти нацменшин. Можу сказати, що країна виконала домашню роботу, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру", — зазначила Кос.