Єврокомісія наголосила, що залишає за собою право покарати Польщу через блокування кордону з Україною

Єврокомісарка з транспорту Адіна Велян заявила, що польська влада майже не бере участі в пошуку рішення, щоб розв'язати проблему.

Єврокомісія може запровадити каральну процедуру щодо Польщі через блокування кордону з Україною.

Про це повідомила єврокомісарка з транспорту Адіна Велян, передає "Радіо Свобода".

Є перелік технічних заходів, які можна вжити, але вони повинні виконуватись і їх має погодити польська сторона. Ми продовжуємо діалог, але залишаємо за собою право втручатися як Єврокомісія з навіть ініціацією процедури порушення проти тих, хто не дотримується правил і не застосовує закон", – сказала Велян.

За її словами, переговори тривають. Представник Єврокомісії Адальберт Янц повідомив, що відбуваються зустрічі між представниками польської та української сторони за сприяння ЄК, на яких проходить технічний обмін деталями щодо можливої угоди. Одна з таких зустрічей має відбутися нині, 30 листопада.

Адіна Велян також звинуватила польську владу, яка проявляє недостатню ініціативність, щоб розв'язати проблему, що склалася на українсько-польському кордоні.

"Ми з самого початку цього протесту брали участь і намагалися обговорити його з усіма залученими сторонами. Немає доброї волі в пошуку рішення. Це моя сьогоднішня оцінка, і це майже повна відсутність участі польської влади. Кажу це тому, що польська влада має стежити за дотриманням закону на цьому кордоні. Я підтримую право людей протестувати в усьому ЄС, та Україна, яка зараз перебуває у стані війни, не може стати заручницею блокади наших зовнішніх кордонів", – заявила єврокомісарка.