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​Єврокомісія передбачила 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українських біженців

06 грудня 2023, 16:45
​Єврокомісія передбачила 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українських біженців
Фото: Getty Images
Проєкт запланований на два роки.

Європейська комісія передбачила 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українських біженців.

Про це пише "Європейська правда".

Європейська комісія запустила відповідний проєкт для тих осіб, які мають тимчасовий захист у країнах ЄС та Молдові. Кошти виділяють у межах програми EU4Health. Проєкт розрахований на два роки, його підтримують Єврокомісія, ВООЗ та Міжнародна організація з міграції. 

Він має покращити спроможність національних систем охорони здоров’я і доступ до медичних послуг українців з тимчасовим захистом у Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Латвії, Литві, Естонії та Молдові. 

Крім розширення доступу до медичних послуг, йдеться також про профільне працевлаштування українських медиків у країнах перебування та розвиток таких мереж, щоб вони могли працювати з українцями з тимчасовим захистом.

Проєкт є наслідком домовленості про співпрацю між Єврокомісією та Міністерством охорони здоров'я, яку сторони підписали у червні цього року.

Єврокомісіябіженцівійна в Україніросія окупанти

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