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Єврокомісія у грудні представить план використання прибутку від заморожених активів рф

30 листопада 2023, 18:59
Єврокомісія у грудні представить план використання прибутку від заморожених активів рф
Фото: AFP
Йдеться про понад 200 мільярдів євро.

12 грудня Європейська комісія має намір оприлюднити план використання податку на прибуток із заморожених російських активів у розмірі понад 200 мільярдів євро для допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg,

Зазначається, що в проєкті плану буде роз'яснено, що деякі питання, порушені державами-членами, все ще необхідно розв'язати, і що пропозиція ЄС не заважатиме національним податкам або іншим заходам.

Європейська комісія попередньо планує представити 12 грудня свій законодавчий проєкт, який передбачає введення податку на непередбачені доходи від заморожених активів. 

Водночас Бельгія, Німеччина, Франція, Італія та Люксембург висловили обережність щодо прискорення процесу і закликали до більш поступового підходу. 

Натомість вони сказали іншим послам ЄС, що виконавчій владі ЄС слід почати з більш неформального документа, щоб продовжити звуження різних варіантів використання прибутків, оскільки, на їхню думку, було передчасно висувати юридичну пропозицію.

Єврокомісія заявила, що лідери ЄС порадили керівництву блоку прискорити роботу над цією пропозицією.

Як зазначає видання, зустріч національних експертів та комісії 6 грудня стане ключовим моментом для визначення того, чи достатньо зменшилися розбіжності між країнами. Якщо комісія ухвалить план 12 грудня, лідери ЄС зможуть розглянути його пізніше на саміті в Брюсселі. 

Єврокомісіявійна в Україніактиви рфросія окупанти

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