Європа готується до нових правил судноплавства в Ормузькій протоці

Обсяги судноплавства через протоку зросли після того, як Іран і США підписали тимчасову мирну угоду.

Провідні європейські країни допускають, що після завершення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном судна можуть сплачувати сервісні збори за прохід через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією агентства, у Європі вважають такий сценарій дедалі ймовірнішим, однак наполягають, що будь-які платежі мають застосовуватися без дискримінації за країною прапора суден. Водночас США та арабські країни Перської затоки виступають проти будь-яких зборів, побоюючись створення міжнародного прецеденту.

Окрім цього, Велика Британія, Франція та інші європейські держави підтримують створення міжнародної коаліції для розмінування Ормузької протоки після війни.

Раніше Оман повідомив європейським партнерам, що повернення до довоєнного режиму судноплавства неможливе. Серед варіантів розглядається запровадження зборів за навігаційні послуги та очищення акваторії.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світового експорту нафти. Після тимчасової мирної угоди між США та Іраном рух танкерів через протоку почав відновлюватися, однак Тегеран наполягає на збереженні певного контролю над судноплавством.