Європа розробляє резервний план, якщо Трамп виведе США із НАТО

15 квітня 2026, 10:57
Європа розробляє резервний план, якщо Трамп виведе США із НАТО
Фото: Укрінформ
Посадовці, які працюють над планами "європейського НАТО", прагнуть залучити більше європейців до командно-управлінських ролей Альянсу.
Європа прискрила розробку резервного плану, який би гарантував, що Європа зможе захистити себе, використовуючи чинні військові структури НАТО, якщо США вийдуть з Альянсу.
 
Про це пише Wall Street Journal.
 
Посадовці, які працюють над планами "європейського НАТО", прагнуть залучити більше європейців до командно-управлінських ролей Альянсу й доповнити американські військові ресурси власними.
 
Ці плани неформально просуваються через побічні дискусії та обідні зустрічі НАТО. Співрозмовники WSJ запевнили, що не йдеться про конкуренцію з нинішнім Альянсом. Європейські чиновники прагнуть зберегти стримування росії, оперативну безперервність та ядерну довіру, навіть якщо Вашингтон виведе війська з Європи або відмовиться стати на її захист. Ці плани прискорилися після того, як президент США Дональд Трамп погрожував анексувати Гренландію у Данії, члена НАТО. А зараз набувають нової актуальності через відмову Європи підтримати війну США проти Ірану.
 
Зокрема, імпульс посилює політичний поворот у Берліні: протягом десятиліть Німеччина опиралася закликам Франції до більшого європейського суверенітету для свого захисту, вважаючи за краще зберегти США як головного гаранта європейської безпеки, але за канцлера Німеччини Фрідріха Мерца це змінюється через побоювання щодо надійності США як союзника.
